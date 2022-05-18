Социологи составили портреты сторонников и противников спецоперации

Социологи составили портрет сторонников и противников военной операции. Россияне, поддерживающие ее, преобладают во всех группах, кроме наименее обеспеченных. Чаще против нее выступают молодые люди и россияне с минимальным доходом

Фото: Эрик Романенко / ТАСС

Женщины поддерживают специальную военную операцию на Украине реже мужчин, среди ее сторонников больше всего сотрудников правоохранительных органов и госслужащих, а среди противников — работников науки, культуры, СМИ и рекламы. Это следует из исследования социологической компании Russian Field, которое есть в распоряжении РБК.

В начале месяца (2–5 мая) состоялся шестой опрос компании на тему поддержки спецоперации, исследование проводилось с помощью телефонного опроса. В последнем опросе приняли участие 1609 респондентов из всех регионов России. Russian Field — исследовательская группа, которая специализируется на проведении социально-политических исследований на территории России. Команда проекта состоит из социологов, политологов и журналистов, которые проводят исследования уже более пяти лет.

К противникам операции авторы исследования отнесли людей, которые ответили, что они отменили бы ее, если бы могли, к сторонникам — тех, кто ответил на этот вопрос отрицательно.

55% респондентов заявили, что не отменяли бы спецоперацию, 29% высказались за ее отмену. Военную операцию поддерживают 59% мужчин и 52% женщин. Против нее высказались 25 и 32% соответственно (оставшиеся проценты приходятся на респондентов, отказавшихся от ответа или затруднившихся ответить).

Против отмены операции высказалось большинство россиян во всех возрастных группах старше 30 лет, лишь среди людей от 18 до 29 лет тех, кто поддерживает операцию, меньше половины — 42%. С возрастом число ее сторонников растет, следует из опроса.

Россияне, поддерживающие спецоперацию, преобладает во всех группах, кроме наименее обеспеченных. В них более трети опрошенных высказались против военной операции (речь идет о людях, которые заявили, что денег им не хватает даже на продукты, и о тех, у кого есть средства только на продукты и одежду). С ростом доходов число сторонников операции растет.

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Что касается регионального разделения, то больше всего противников спецоперации в Северо-Кавказском и Сибирском федеральных округах, сторонники преобладают в Дальневосточном и Центральном округах. В Москве процент не поддерживающих операцию больше, чем в среднем в округах: 38% против, 48% — за.

Среди поддерживающих спецоперацию больше всего сотрудников правоохранительных органов (80%), пенсионеров (63%), госслужащих (62%), работников ЖКХ (54%). Против военной операции большинство работников науки (85%), более половины сотрудников сферы рекламы и СМИ (54%), 40% работников культуры, примерно столько же студентов и безработных.

Среди россиян, побывавших за границей, доля противников спецоперации выше, чем у тех, кто никогда не выезжал (34 против 25%).

Большинство поддерживающих военную операцию респондентов узнают о ситуации на Украине из теленовостей (66%), более половины читают материалы в «Яндекс»/Google (56%), половина (50%) узнает новости по сарафанному радио. Противники спецоперации, как правило, читают интернет-СМИ (47%), просматривают группы VK (48%), Telegram-каналы (38%) и смотрят новости на YouTube (42%).

Сторонники спецоперации, как правило, не опасаются за свои сбережения (71%) или не имеют их (54%), а противники, наоборот, склонны волноваться за свои деньги (47%).

По мнению 79% поддерживающих операцию, она идет успешно для российских войск, с ними не согласны большинство ее противников — 72%. Абсолютное большинство сторонников операции выступают за ее продолжение — 84%, а большая часть ее противников хотела бы перейти к мирным переговорам — 63%.

Среди довольных ситуацией в России 12% противников операции и 73% ее сторонников (остальные 15% участников опроса не смогли ответить). Напротив, не удовлетворены положением дел в стране 34% сторонников спецоперации и 51% тех, кто против нее, остальные респонденты (15%) не ответили на вопрос.

Поддерживающие спецоперацию россияне в большинстве своем думают, что ответственность за обострение отношений между Россией и Западом лежит на США, НАТО, Евросоюзе и/или Украине. Напротив, желающие отменить операцию респонденты уверены, что в обострении отношений виновата Россия (93%). Та же ситуация с ответственностью за санкции против России: большинство сторонников спецоперации возлагают ответственность за санкции на Запад (США, НАТО, Евросоюз) и/или Украину (72%). Противники, как правило, винят в них Россию (60%).

Большинство среди поддерживающих военную операцию считают, что она укрепит позиции России в мире (71%), а большинство не поддерживающих ее уверены, что этого не произойдет (65%).

Три четверти сторонников операции (77%) хотели бы восстановить границы СССР, более половины ее противников не поддерживает эту идею (66%).

Те, у кого есть друзья/родственники на Украине, как правило, чаще выступают против спецоперации, однако в целом разница невелика (65% против 60%).

В начале мая ВЦИОМ представил исследование, согласно которому более половины россиян считают, что спецоперация России на Украине скорее сплотила российское общество (61%), а противоположной позиции придерживается каждый пятый (20%). Также большинство опрошенных заявили, что Россия должна жить по своим правилам, не оглядываясь на страны Запада (89%).