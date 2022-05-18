Социологи составили портреты сторонников и противников спецоперации

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 мая
EUR ЦБ: 66,36 (+0,55) Инвестиции, 17 мая, 16:00
Курс доллара на 18 мая
USD ЦБ: 63,54 (+0,1) Инвестиции, 17 мая, 16:00
В Дагестане в ходе КТО ликвидировали двоих боевиков Общество, 09:08
Экс-сотрудник ЦРУ счел новую холодную войну России и США ошибкой Политика, 09:05
ВТБ сообщил о росте активности мошенников на 30% с начала апреля Общество, 09:01
Зачем главы крупнейших компаний чистят туалеты и едят собачий корм Pro, 09:00
Гол и передача Кучерова помогли «Тампе» победить «Флориду» в плей-офф НХЛ Спорт, 08:51
Глава «1С-Битрикс»: «Мне пришлось принять, что я не всемогущий» Pro, 08:50
Нейрокепка и искусственный интеллект: как сконцентрироваться на дороге Партнерский проект, 08:50
15 млрд устройств: почему интернет вещей сложно увидеть РБК и МегаФон, 08:27
Российского гимнаста Куляка дисквалифицировали на год за букву Z на форме Спорт, 08:25
В России появятся новый индекс и фьючерс на пшеницу Экономика, 08:23
Единственный известный покупатель «Хоум Кредита» заявил о планах развития Финансы, 08:14
Дна не видно: почему обвал акций ИT-сектора США продолжится Pro, 08:06
Целевые взломы: как защитить свои онлайн-ресурсы. Советы экспертов РБК и МегаФон, 08:02
Социологи составили портреты сторонников и противников спецоперации Политика, 08:00
Военная операция на Украине ,  
0 

Социологи составили портреты сторонников и противников спецоперации

Социологи составили портрет сторонников и противников военной операции. Россияне, поддерживающие ее, преобладают во всех группах, кроме наименее обеспеченных. Чаще против нее выступают молодые люди и россияне с минимальным доходом
Фото: Эрик Романенко / ТАСС
Фото: Эрик Романенко / ТАСС

Женщины поддерживают специальную военную операцию на Украине реже мужчин, среди ее сторонников больше всего сотрудников правоохранительных органов и госслужащих, а среди противников — работников науки, культуры, СМИ и рекламы. Это следует из исследования социологической компании Russian Field, которое есть в распоряжении РБК.

В начале месяца (2–5 мая) состоялся шестой опрос компании на тему поддержки спецоперации, исследование проводилось с помощью телефонного опроса. В последнем опросе приняли участие 1609 респондентов из всех регионов России. Russian Field — исследовательская группа, которая специализируется на проведении социально-политических исследований на территории России. Команда проекта состоит из социологов, политологов и журналистов, которые проводят исследования уже более пяти лет.

К противникам операции авторы исследования отнесли людей, которые ответили, что они отменили бы ее, если бы могли, к сторонникам — тех, кто ответил на этот вопрос отрицательно.

55% респондентов заявили, что не отменяли бы спецоперацию, 29% высказались за ее отмену. Военную операцию поддерживают 59% мужчин и 52% женщин. Против нее высказались 25 и 32% соответственно (оставшиеся проценты приходятся на респондентов, отказавшихся от ответа или затруднившихся ответить).

Против отмены операции высказалось большинство россиян во всех возрастных группах старше 30 лет, лишь среди людей от 18 до 29 лет тех, кто поддерживает операцию, меньше половины — 42%. С возрастом число ее сторонников растет, следует из опроса.

Россияне, поддерживающие спецоперацию, преобладает во всех группах, кроме наименее обеспеченных. В них более трети опрошенных высказались против военной операции (речь идет о людях, которые заявили, что денег им не хватает даже на продукты, и о тех, у кого есть средства только на продукты и одежду). С ростом доходов число сторонников операции растет.

Читайте на РБК Pro
Pro
Всему голова: как перейти на российскую ERP и что выбрать
Инструкции
Pro
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС Дефицит медоборудования — риск. Возможно ли в России его импортозамещение
Прогнозы
Pro
Фото: Andrea Verdelli / Getty Images Локдауны в Китае грозят новым логистическим кризисом. Чего ждать
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Услуги консалтинга востребованы как никогда: чего хотят компании
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Самые актуальные площадки для продвижения сегодня: большой обзор
Инструкции
Pro
Не все можно заменить: без этих ИТ-сервисов бизнесу будет особенно сложно
Инструкции
Pro
Фото: Gleren Meneghin / Unsplash Свой — чужой: кого из кандидатов и когда брать на работу
Статьи
Pro
Фото: Spencer Platt / Getty Images Что-то новое: как перевести работника в другую компанию на время простоя
Статьи

Что касается регионального разделения, то больше всего противников спецоперации в Северо-Кавказском и Сибирском федеральных округах, сторонники преобладают в Дальневосточном и Центральном округах. В Москве процент не поддерживающих операцию больше, чем в среднем в округах: 38% против, 48% — за.

Среди поддерживающих спецоперацию больше всего сотрудников правоохранительных органов (80%), пенсионеров (63%), госслужащих (62%), работников ЖКХ (54%). Против военной операции большинство работников науки (85%), более половины сотрудников сферы рекламы и СМИ (54%), 40% работников культуры, примерно столько же студентов и безработных.

Среди россиян, побывавших за границей, доля противников спецоперации выше, чем у тех, кто никогда не выезжал (34 против 25%).

Большинство поддерживающих военную операцию респондентов узнают о ситуации на Украине из теленовостей (66%), более половины читают материалы в «Яндекс»/Google (56%), половина (50%) узнает новости по сарафанному радио. Противники спецоперации, как правило, читают интернет-СМИ (47%), просматривают группы VK (48%), Telegram-каналы (38%) и смотрят новости на YouTube (42%).

Сторонники спецоперации, как правило, не опасаются за свои сбережения (71%) или не имеют их (54%), а противники, наоборот, склонны волноваться за свои деньги (47%).

Военная операция на Украине. Онлайн
Политика

По мнению 79% поддерживающих операцию, она идет успешно для российских войск, с ними не согласны большинство ее противников — 72%. Абсолютное большинство сторонников операции выступают за ее продолжение — 84%, а большая часть ее противников хотела бы перейти к мирным переговорам — 63%.

Среди довольных ситуацией в России 12% противников операции и 73% ее сторонников (остальные 15% участников опроса не смогли ответить). Напротив, не удовлетворены положением дел в стране 34% сторонников спецоперации и 51% тех, кто против нее, остальные респонденты (15%) не ответили на вопрос.

Поддерживающие спецоперацию россияне в большинстве своем думают, что ответственность за обострение отношений между Россией и Западом лежит на США, НАТО, Евросоюзе и/или Украине. Напротив, желающие отменить операцию респонденты уверены, что в обострении отношений виновата Россия (93%). Та же ситуация с ответственностью за санкции против России: большинство сторонников спецоперации возлагают ответственность за санкции на Запад (США, НАТО, Евросоюз) и/или Украину (72%). Противники, как правило, винят в них Россию (60%).

Большинство среди поддерживающих военную операцию считают, что она укрепит позиции России в мире (71%), а большинство не поддерживающих ее уверены, что этого не произойдет (65%).

Три четверти сторонников операции (77%) хотели бы восстановить границы СССР, более половины ее противников не поддерживает эту идею (66%).

Те, у кого есть друзья/родственники на Украине, как правило, чаще выступают против спецоперации, однако в целом разница невелика (65% против 60%).

В начале мая ВЦИОМ представил исследование, согласно которому более половины россиян считают, что спецоперация России на Украине скорее сплотила российское общество (61%), а противоположной позиции придерживается каждый пятый (20%). Также большинство опрошенных заявили, что Россия должна жить по своим правилам, не оглядываясь на страны Запада (89%).

Материалы к статье
Авторы
Теги
Евгения Кузнецова Евгения Кузнецова
Военная операция на Украине соцопрос сторонники противники
Материалы по теме
Шадаев заявил о возвращении 80% уехавших с февраля обладателей сим-карт
Общество
Дипломат США назвала приемлемый вариант соглашения России и Украины
Политика
Военная операция на Украине. Главное
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter