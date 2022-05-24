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Шойгу назвал целью спецоперации безъядерный и нейтральный статус Украины

Шойгу объяснил спецоперацию необходимостью обеспечить безъядерный статус Украины
«Возникла реальная угроза» того, что Украина создаст ядерное оружие и средства его доставки, заявил Шойгу, объясняя необходимость проведения спецоперации. По словам министра, она продолжится до «полного выполнения всех задач»
Сергей Шойгу&nbsp;
Сергей Шойгу  (Фото: Рамиль Ситдиков / ТАСС)

Россия была вынуждена начать военную спецоперацию на Украине, чтобы обеспечить безъядерный и нейтральный статус соседнего государства, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу на заседании Совета министров обороны Организации Договора о коллективной безопасности. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

По словам Шойгу, Украина «превращалась во враждебное государство», которое «использовали в качестве инструмента давления на Россию», были «активизированы усилия по вступлению Украины в НАТО» и по размещению на ее территории военной инфраструктуры альянса.

Помимо этого, «возникла реальная угроза» того, что Украина создаст ядерное оружие и средства его доставки, а на территории страны была создана сеть «из более чем 30 биолабораторий, задействованных в военно-биологической программе США», заявил министр.

«В складывающейся обстановке Россия была вынуждена начать специальную военную операцию в целях защиты людей от геноцида, а также демилитаризации и денацификации Украины, обеспечения ее безъядерного и нейтрального статуса», — сказал он.

Военная операция на Украине. Онлайн
Политика

Говоря о сроках проведения операции, Шойгу отметил, что Россия «сознательно замедляет темпы наступления, чтобы избежать жертв среди мирного населения». «Для выхода жителей из окруженных населенных пунктов объявляются режимы тишины и создаются гуманитарные коридоры. Безусловно, это замедляет темпы наступления, но делается это сознательно», — сказал он.

Министр добавил, что, несмотря на помощь Украине со стороны Запада и санкции, Россия продолжит спецоперацию «до полного выполнения всех задач».

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Минобороны России 22 апреля объявило о начале второй фазы операции. Одной из ее задач ведомство назвало установление полного контроля над Донбассом и югом Украины. Как пояснили в министерстве, контроль над Донбассом позволит обеспечить сухопутный коридор в Крым, а также «воздействовать на жизненно важные объекты украинской экономики», а над югом Украины — еще один коридор в Приднестровье, где «отмечаются факты притеснения русскоязычного населения».

Украина после начала военной спецоперации России ввела военное положение. Его действие несколько раз продлевали, пока оно установлено до 23 августа. В стране также решили не отменять всеобщую мобилизацию.

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Виктория Полякова Виктория Полякова
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