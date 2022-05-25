Матвиенко предостерегла от «охоты на ведьм» против осудивших спецоперацию

Спикер Совфеда не поддержала инициативу одного из сенаторов, который предложил ограничить в правах выступивших против военных действий на Украине публичных людей. По мнению Матвиенко, главное, что их «отторгло общество»

Валентина Матвиенко (Фото: Совет Федерации РФ)

Нельзя допустить «охоты на ведьм» в отношении тех, кто не поддерживает специальную военную операцию на Украине, заявила на заседании в среду спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Я думаю, что само общество дало ответ, реакция общества дала ответ на некоторые поступки некоторых людей. Это самое важное — что общество отторгло такого рода поведение в самый тяжелый для страны момент, когда всем надо было трезво, взвешенно думать об интересах страны, об обеспечении безопасности, о защите суверенитета», — сказала председатель верхней палаты парламента.

Так она отреагировала на предложение сенатора от Тюменской области Павла Тараканова поручить временной комиссии по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела страны проработать законодательный механизм, который позволил бы запретить осудившим спецоперацию публичным людям «участвовать в любых проектах с использованием государственных и муниципальных средств, средств компаний с государственным участием и пользующихся государственной поддержкой, занимать должности в любых учреждениях с государственным или муниципальным участием». Матвиенко заявила, что считает нецелесообразным формулировать такое поручение.

Предложение раскритиковала и член Совфеда от Тувы Людмила Нарусова, напомнив, что по Конституции каждый гражданин имеет право выражать свое мнение и за это никаких санкций не предусмотрено. «Приклеивать такие ярлыки, как «предатель», человеку, который не согласен с чем-то, <...> недопустимо, потому что предательство — это уголовное преступление и это решить может только суд», — заявила сенатор.

«Предательством» позицию деятелей культуры, осудивших российскую военную операцию на Украине, называл председатель Госдумы Вячеслав Володин. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что не считает врагами России тех, кто «испугался и кто не понял» решения властей.

Президент Владимир Путин в марте выразил уверенность, что россияне смогут отличить настоящих патриотов от «подонков и предателей». «Естественное и необходимое самоочищение общества» от последних только укрепит страну, считает он.

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Результаты проведенного в начале мая исследования социологической компании Russian Field показали, что 55% россиян не отменяли бы спецоперацию на Украине. За отмену высказались 29% респондентов.