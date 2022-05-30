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Reuters узнал о плане ввести эмбарго на поставки нефти из России по морю

Проект новых санкций против России предусматривает частичное эмбраго на поставки нефти из России в ЕС — по морю, сообщил Reuters со ссылкой на проект документа. Венгрия, Словакия и Чехия смогут получать нефть по «Дружбе»
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Фото: P. Royer / blickwinkel / Global Look Press
Фото: P. Royer / blickwinkel / Global Look Press

Представители стран ЕС не смогли согласовать полное эмбарго на поставки российской нефти в европейские страны, но договорились о запрете на импорт нефти из России по морю, сообщает Reuters со ссылкой на проект декларации.

30 мая послы ЕС проведут еще одну встречу в Брюсселе, пытаясь договориться о деталях шестого санкционного пакета в преддверии саммита лидеров стран ЕС.

Также, по данным Reuters, новый пакет санкций предусматривает исключение Сбербанка из системы обмена сообщениями SWIFT, запрет работы российских вещательных компаний в ЕС и заморозку европейских активов ряда россиян.

Кроме того, ЕС планирует предоставить Украине кредиты на сумму €9 млрд ($9,7 млрд) с частичным покрытием процентов, чтобы Украина сохранила свое правительство и выплатила заработную плату примерно за два года. Лидеры стран ЕС также поддержат в декларации по итогам саммита создание фонда, который будет финансировать восстановление Украины, и затронут «юридически сложные вопросы конфискации замороженных активов России», указывает Reuters.

Переговоры о шестом пакете европейских санкций против России продолжаются более месяца. Препятствием для согласования новой серии ограничительных мер стал вопрос о полном нефтяном эмбарго, против которого выступали Венгрия, Словакия и Чехия, для которых поставки из России являются критически важными и которые не имеют выхода к морю, сообщал Reuters ранее.

Как уточняет агентство, предложение ввести эмбарго на поставки российской нефти танкерами по морю внесла Европейская комиссия (ЕК) в попытке преодолеть это противоречие. Это должно позволить Венгрии, Словакии и Чехии по-прежнему получать нефть по российскому трубопроводу «Дружба» в течение некоторого времени, пока не будут найдены альтернативные поставщики этого ресурса.

Нефтепровод «Дружба» был построен в 1960-е годы. Он следует от Самары до Мозыря (Гомельская область Белоруссии), после чего делится на две ветки — северную и южную. Первая идет по территории Белоруссии, Польши, Германии, Латвии и Литвы, вторая — по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии и Хорватии. Общая протяженность трубопроводов — 8900 км.

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NBC назвал сроки одобрения ЕС поэтапного эмбарго на нефть из России
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Фото:AP

Ранее о том, что ЕК предложила исключить из проекта санкций поставки нефти по «Дружбе», сообщал со ссылкой на источники Bloomberg. Однако, по данным агентства, внесение этой поправки не изменило позиции Будапешта: еще в начале мая премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сравнивал эту идею с «атомной бомбой, которую хотят сбросить на венгерскую экономику», и говорил, что на то, чтобы перестроить энергетический сектор страны, уйдут годы. Венгрия также заблокировала голосование по этому вопросу на заседании представителей ЕС. Чтобы шестой пакет санкций был утвержден и вступил в силу, нужна поддержка всех государств — членов ЕС.

В Киеве считают, что у Украины есть «прекрасный рычаг» для влияния на Венгрию, так как «Дружба» идет по территории этой страны. Советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль заявила, что «очень бы уместно было, если бы с ним [с нефтепроводом] что-то случилось». «Но опять-таки, это в руках правительства и президента — решать политические вопросы», — добавила она.

Азия впервые обогнала Европу по объемам закупки российской нефти
Экономика
Фото:Игорь Онучин / ТАСС

Кремль, говоря о возможном эмбарго на российскую нефть со стороны ЕС, предупредил, что такое решение «ударит по всем». В то же время, по словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, США при этом останутся при своем и «будут себя чувствовать гораздо лучше, чем европейцы».

По словам вице-премьера России Александра Новака, в случае эмбарго на российскую нефть мировые цены на это сырье могут подскочить до $300 за баррель. Если это произойдет, Россия готова расширить морские поставки. Поток поставок уже стали перенаправлять с запада на восток, на азиатские рынки, говорил он.

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Наталья Демченко Наталья Демченко
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