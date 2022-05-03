NBC назвал сроки одобрения ЕС поэтапного эмбарго на нефть из России

Брюссель объявит о новых ограничениях на этой неделе. Запрет на импорт российской нефти будет поэтапным, соглашение также может предусматривать некоторые исключения для Венгрии и Словакии

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Страны Европейского союза близки к тому, чтобы одобрить эмбарго на российскую нефть; как ожидается, Брюссель объявит об этом на текущей неделе. Об этом сообщает NBC со ссылкой на европейские и американские дипломатические источники. По данным канала, решение озвучит глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после того, как все послы ЕС подпишут соответствующий документ.

Новые ограничения против российского энергетического сектора войдут в шестой пакет санкций против России. Они не затронут поставки газа, так как «Европа гораздо больше зависит от них, чем от нефти», пишет NBC.

Запрет на импорт российской нефти будет поэтапным, сообщает телеканал. Об этом также сообщали источники The New York Times. Кроме того, соглашение может предусматривать некоторые исключения для Венгрии и Словакии. Как передавал Reuters, Еврокомиссия, чтобы «сохранить единство блока», может либо позволить этим двум странам не присоединяться к нефтяному эмбарго, либо предложить им длительный переходный период для отказа от российской нефти.

Препятствий для принятия решения о введении нефтяного эмбарго стало меньше после того, как планы Евросоюза поддержала Германия. По данным агентства DPA, причиной смены курса Берлина мог стать успех в поиске альтернативных поставщиков. Министр экономики Роберт Хабек говорил, что за последние восемь недель Германия сократила зависимость от российского топлива с 35% до 12%.

8 марта запрет на импорт нефти и других энергоносителей из России в рамках санкций из-за Украины ввели США. Аналогичный шаг предприняла Великобритания. После объявления об эмбарго цены на нефть на мировом рынке выросли до $130 за баррель.

Евросоюз в рамках пятого пакета ограничений ввел эмбарго на импорт российского угля.