Британия пообещала Украине крупнейший в истории страны пакет помощи

В пакет помощи на $620 млн войдут ракеты, в том числе Storm Shadow, 400 транспортных средств и 60 катеров. Риши Сунак заявил, что поддержка Украины «жизненно важна для безопасности всей Европы». Москва осуждает помощь Киеву

Риши Сунак (Фото: Yui Mok / Getty Images)

Великобритания передаст Украине вооружения на сумму £500 млн (около $620 млн), что станет крупнейшим в истории страны пакетом военной помощи, сообщил премьер-министр Риши Сунак.

В пакет среди прочего войдут 400 транспортных средств, 60 катеров, около 4 млн патронов к стрелковому оружию, а также более 1,6 тыс. ударных ракет и ракет противовоздушной обороны. Украине передадут в том числе ракеты класса «воздух — земля» Storm Shadow, чья дальность полета составляет около 250 км.

Сунак назвал поддержку Украины «жизненно важной для безопасности всей Европы». По мнению британского премьера, если Россия одержит победу в вооруженном конфликте, власти страны «не остановятся на польской границе». Российские власти при этом заявляли, что не желают воевать с НАТО. По мнению президента Владимира Путина, полномасштабные боестолкновения Москвы и альянса привели бы к началу третьей мировой войны, в чем «вряд ли кто-нибудь заинтересован».

Как пишет Bloomberg, общий объем военной помощи Великобритании Украине в 2024 финансовом году составит £3 млрд, или $3,7 млрд. Всего с февраля 2022 года Лондон пообещал выделить Киеву почти £12 млрд ($14,8 млрд), из которых £7 млрд — военная поддержка, а остальное — гуманитарная и экономическая.

Решение Великобритании было принято на фоне одобрения масштабного законопроекта о помощи Украине в палате представителей американского конгресса. После того как документ одобрит сенат и подпишет президент Джо Байден, США также намерены передать Киеву пакет помощи. По данным Politico, туда войдут бронетехника, боевые машины пехоты Bradley, бронетранспортеры M113 и различные боеприпасы.

Российские власти осуждают военную и финансовую поддержку Киева. В Кремле заявили, что одобрение помощи в США «еще больше обогатит Соединенные Штаты Америки и еще больше разорит Украину, сделает больше погибших украинцев».