Белый дом сообщил о получении Украиной первых вооружений из нового пакета

Белый дом: Украина уже получает оружие от США после одобрения финансирования

США одобрили новое финансирование для военной помощи Украины 24 апреля, как сообщил Белый дом, она уже получает вооружения в рамках этого пакета. Россия исключала влияние этой помощи на динамику боевых действий

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Украина уже получает вооружения в рамках первого пакета военной помощи после одобрения финансирования со стороны США, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге.

«Помощь Украине продолжается, они получают эту помощь», — сказала она в ответ на вопрос о статусе военных поставок Киеву.

По ее словам, речь идет об оперативной помощи и в США надеются, что она скоро достигнет линии фронта, поскольку Украина теряла позиции в последнее время.

24 апреля президент США Джо Байден подписал закон о выделении средств на финансирование военной помощи Украине на общую сумму почти $61 млрд. Это произошло спустя более чем полгода согласований в конгрессе.

В тот же день Пентагон раскрыл, что войдет в новый пакет помощи Киеву на $1 млрд: это зенитные ракеты Stinger; ракеты RIM-7 Sea Sparrow и AIM-9 Sidewinder; дополнительные боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS; артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм; боевые машины пехоты Bradley; противотанковые ракетные комплексы TOW и Javelin.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков после одобрения Вашингтоном заявил, что новые поставки оружия Украине не изменят динамику в зоне боевых действий, ситуация на поле боя слишком красноречивая и однозначная. Президент Украины Владимир Зеленский после согласования помощи палатой представителей говорил, «что эта поддержка действительно укрепит вооруженные силы» страны и у нее «будет шанс на победу».

Советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан 24 апреля заявил, что в ближайшие недели Россия может добиться «дополнительных тактических успехов». В апреле российская армия взяла под свой контроль несколько населенных пунктов в Донбассе: это села Семеновка (расположено вблизи Авдеевки), Новомихайловка (недалеко от Донецка, южнее города Марьинка), Богдановка (между Часовым Яром и Бахмутом/Артемовском) и др.