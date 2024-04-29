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Военная операция на Украине ,  
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Белый дом сообщил о получении Украиной первых вооружений из нового пакета

Белый дом: Украина уже получает оружие от США после одобрения финансирования
Сюжет
Военная операция на Украине
США одобрили новое финансирование для военной помощи Украины 24 апреля, как сообщил Белый дом, она уже получает вооружения в рамках этого пакета. Россия исключала влияние этой помощи на динамику боевых действий
Фото: Elizabeth Frantz / Reuters
Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Украина уже получает вооружения в рамках первого пакета военной помощи после одобрения финансирования со стороны США, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге.

«Помощь Украине продолжается, они получают эту помощь», — сказала она в ответ на вопрос о статусе военных поставок Киеву.

По ее словам, речь идет об оперативной помощи и в США надеются, что она скоро достигнет линии фронта, поскольку Украина теряла позиции в последнее время.

24 апреля президент США Джо Байден подписал закон о выделении средств на финансирование военной помощи Украине на общую сумму почти $61 млрд. Это произошло спустя более чем полгода согласований в конгрессе.

В тот же день Пентагон раскрыл, что войдет в новый пакет помощи Киеву на $1 млрд: это зенитные ракеты Stinger; ракеты RIM-7 Sea Sparrow и AIM-9 Sidewinder; дополнительные боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS; артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм; боевые машины пехоты Bradley; противотанковые ракетные комплексы TOW и Javelin.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков после одобрения Вашингтоном заявил, что новые поставки оружия Украине не изменят динамику в зоне боевых действий, ситуация на поле боя слишком красноречивая и однозначная. Президент Украины Владимир Зеленский после согласования помощи палатой представителей говорил, «что эта поддержка действительно укрепит вооруженные силы» страны и у нее «будет шанс на победу».

Советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан 24 апреля заявил, что в ближайшие недели Россия может добиться «дополнительных тактических успехов». В апреле российская армия взяла под свой контроль несколько населенных пунктов в Донбассе: это села Семеновка (расположено вблизи Авдеевки), Новомихайловка (недалеко от Донецка, южнее города Марьинка), Богдановка (между Часовым Яром и Бахмутом/Артемовском) и др.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Украина США военная помощь
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