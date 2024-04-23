Украина единоразово получит от США оружие на $1 млрд

Пентагон приготовился передать ВСУ одну из самых больших военных поставок на $1 млрд, выяснил Reuters, оружие заранее приготовили на европейских складах. Москва осуждает предоставление военной помощи Киеву

Фото: Софья Гатилова / Reuters

Объем следующего пакета военной помощи Украине от США достигнет $1 млрд, пишет Reuters со ссылкой на двух американских чиновников.

В него войдут боеприпасы к противотанковым системам, боеприпасы для HIMARS, зенитно-ракетные комплексы Stinger, транспортные средства, 155-миллиметровые артиллерийские снаряды и другое вооружение, которое может быть немедленно развернуто на поле боя, рассказали источники агентства.

Politico прежде отмечало, что следующий пакет помощи будет значительно больше предыдущего, который составил $300 млн, но приблизительную сумму не называла. Как выяснило это издание, ВСУ получат военные многоцелевые автомобили HMWWV, боевые машины пехоты Bradley, различные снаряды. Собеседники газеты заметили, что «большой пакет поможет удовлетворить потребности Украины на поле боя», в него вносятся «последние штрихи», и его смогут отправить сразу после подписания законопроекта президентом Джо Байденом.

Законопроект о предоставлении оружия на $61 млрд на днях спустя полгода преодолел палату представителей, контролируемую республиканцами. Далее нужна поддержка сената, контролируемого демократами, голосование пройдет во вторник, 23 апреля. «Давайте не будем заставлять наших друзей по всему миру ждать ни минуты», — предложил лидер большинства Чак Шумер. Президент Байден обещал вслед за этим немедля поставить подпись.

Власти США пообещали передать оружие Украине в течение нескольких дней после президентской подписи.

Как выяснил CNN, это произойдет благодаря тому, что большая часть запланированного к передаче оружия была заранее размещена на складах в Польше и Германии, и первыми украинская армия получит артиллерийские снаряды. Пентагон постарается как можно быстрее доставить груз, но это станет серьезной логистической проблемой в связи с большим числом задействованной техники, признали собеседники телеканала. Иначе говоря, поясняет CNN, разница в обеспеченности снарядами между Россией и Украиной не будет ликвидирована сиюминутно.

За все время полномасштабных боев США оказали Украине помощь на $43 млрд. Самый большой единоразовый пакет военной поддержки был анонсирован летом 2022 года — на сумму $3 млрд.

Российские власти осуждают военную и финансовую поддержку Киева. В Кремле заявили, что одобрение помощи в США «еще больше обогатит Соединенные Штаты Америки и еще больше разорит Украину, сделает больше погибших украинцев».