Боррель сообщил об «историческом решении» по снарядам для Украины
Жозеп Боррель: страны ЕС согласились в течение года поставить Украине миллион снарядов
Члены Евросоюза приняли «историческое решение» о поставке одного миллиона артиллерийских снарядов Украине, заявил Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в Twitter.
«Следуя моему предложению, государства-члены согласились поставить один миллион артиллерийских боеприпасов в течение следующих 12 месяцев», — сообщил Боррель.
На немедленную отправку боеприпасов выделили €1 млрд, еще €1 млрд пойдет на совместные закупки снарядов странами ЕС для восполнения своих запасов.
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