Зеленский заявил о передаче лишь 30% от обещанного ЕС миллиона снарядов
Из обещанного ЕС в прошлом году миллиона снарядов Украина получила лишь 30%, заявил президент Владимир Зеленский, его слова приводит «Суспільне». Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Болгарии Николаем Денковым в Киеве.
Украинского лидера спросили о поставках боеприпасов из ЕС. При этом журналист со ссылкой на данные СМИ указал, что «половина снарядов уже поступила».
«Что касается Европы и того процента, о котором вы сказали, — это не совсем так. Из миллиона снарядов, который пообещал нам Евросоюз, пришло не 50%, а 30%, к сожалению. Пока так», — сообщил Зеленский, отвечая на вопрос.
Накануне украинский министр обороны Рустем Умеров на форуме «Украина. Год 2024» заявил, что половина западного оружия не поставляется вовремя, что приводит к потере людей и территорий. Днем ранее глава МИДа Дмитрий Кулеба в интервью CNN пожаловался на огромный дефицит боеприпасов и призвал обеспечить поставки, поскольку Украина «обороняет» Европу и промедление в предоставлении помощи означает потерю жизней украинских солдат.
В марте 2023 года верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель анонсировал передачу Киеву 1 млн 155-миллиметровых снарядов в течение следующих 12 месяцев. Однако в октябре Bloomberg сообщал, что план выполнен примерно на 30% и блок рискует не достичь своей цели.
В январе этого года Боррель уточнил, что с марта 2023-го на Украину было отправлено 330 тыс. снарядов. «К марту я ожидаю, что будет поставлено еще 200 тыс., таким образом, общее количество достигнет 530 тыс., что чуть больше 50% от цели», — сказал глава европейской дипломатии.
Россия критикует поставки оружия Киеву. Президент Владимир Путин заявлял, что Украина «почти ничего не производит» и «все привозят, извините за моветон, на халяву». «Но эта халява когда-то может и закончиться. И, судя по всему, заканчивается», — считает он.
Минобороны показало удар по комплексу Patriot. Видео
Зеленский раскрыл потери Украины с начала военных действий
35 рыбаков оказались на льдине в Финском заливе. Видео
Мэр Лондона призвал конфисковать принадлежащую россиянам недвижимость
Как выглядит новый российский ракетоносец ТУ-160М. Видео
⚡ Кто попал под новые санкции Запада
Боррель назвал срок, когда может решиться исход конфликта на Украине
Лукашенко прокомментировал заявление Армении о членстве в ОДКБ
В России возобновили выпуск Hyundai и Kia, но под другим брендом. Фото
Xiaomi показал свой самый дорогой смартфон. Фото и цены
В какой банк положить деньги? Топ-10 вкладов в феврале 2024 года
В России ждут рекорда по дивидендам. Последние новости о выплатах компаний
Открыть счет в Казахстане стало труднее. Что произошло?
В России анонсировали игру про счастливое детство 1990-х. Опубликованы скриншоты