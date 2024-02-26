Зеленский заявил о передаче лишь 30% от обещанного ЕС миллиона снарядов

ЕС весной 2023-го анонсировал передачу Киеву 1 млн снарядов в течение года. «Из миллиона снарядов, который пообещал нам Евросоюз, пришло не 50%, а 30%, к сожалению», — сказал Зеленский. Россия критикует поставки оружия Киеву

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Из обещанного ЕС в прошлом году миллиона снарядов Украина получила лишь 30%, заявил президент Владимир Зеленский, его слова приводит «Суспільне». Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Болгарии Николаем Денковым в Киеве.

Украинского лидера спросили о поставках боеприпасов из ЕС. При этом журналист со ссылкой на данные СМИ указал, что «половина снарядов уже поступила».

«Что касается Европы и того процента, о котором вы сказали, — это не совсем так. Из миллиона снарядов, который пообещал нам Евросоюз, пришло не 50%, а 30%, к сожалению. Пока так», — сообщил Зеленский, отвечая на вопрос.

Накануне украинский министр обороны Рустем Умеров на форуме «Украина. Год 2024» заявил, что половина западного оружия не поставляется вовремя, что приводит к потере людей и территорий. Днем ранее глава МИДа Дмитрий Кулеба в интервью CNN пожаловался на огромный дефицит боеприпасов и призвал обеспечить поставки, поскольку Украина «обороняет» Европу и промедление в предоставлении помощи означает потерю жизней украинских солдат.

В марте 2023 года верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель анонсировал передачу Киеву 1 млн 155-миллиметровых снарядов в течение следующих 12 месяцев. Однако в октябре Bloomberg сообщал, что план выполнен примерно на 30% и блок рискует не достичь своей цели.

В январе этого года Боррель уточнил, что с марта 2023-го на Украину было отправлено 330 тыс. снарядов. «К марту я ожидаю, что будет поставлено еще 200 тыс., таким образом, общее количество достигнет 530 тыс., что чуть больше 50% от цели», — сказал глава европейской дипломатии.

Россия критикует поставки оружия Киеву. Президент Владимир Путин заявлял, что Украина «почти ничего не производит» и «все привозят, извините за моветон, на халяву». «Но эта халява когда-то может и закончиться. И, судя по всему, заканчивается», — считает он.