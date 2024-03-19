Какую новую помощь Киеву обсудили участники встречи в формате «Рамштайн»

В Германии прошла 20-я встреча контактной группы по Украине. На ней было окончательно подтверждено создание коалиции для передачи дальнобойной реактивной артиллерии. Подробнее — в материале РБК

Борис Писториус (Фото: Kay Nietfeld / dpa / Global Look Press)

19 марта на авиабазе Рамштайн в Германии открылась 20-я встреча контактной группы по Украине. В ней среди прочих принял участие министр обороны США Ллойд Остин, эта зарубежная поездка стала для него первой после январской госпитализации. «Наша коалиция, состоящая примерно из 50 стран, продолжит объединяться, чтобы поддержать актуальные потребности Украины на поле боя и долгосрочную безопасность», — заявил он накануне в X (бывший Twitter).

Заседания контактной группы по Украине на военной базе Рамштайн (формат «Рамштайн») проводятся с апреля 2022 года по инициативе Остина. Их цель — синхронизировать и ускорить оказание военной помощи. Сейчас создано восемь специализированных коалиций (Сapability coalitions) по следующим направлениям: ВВС, ПВО, артиллерия, морская безопасность, бронетехника, информационные технологии, разминирование и дроны. В Москве неоднократно осуждали западные поставки вооружений Украине, поясняя, что они лишь затягивают боевые действия и увеличивают число жертв конфликта.

По данным агентства Reuters, главная задача Остина на этой встрече — убедить европейских союзников, что администрация Джо Байдена по-прежнему привержена идее поддержки Украины, хотя у Вашингтона практически закончились средства для военной помощи, а вероятность, что конгресс примет соответствующие финансовые решения, мала.

На прошлой неделе Байден одобрил пакет неотложной помощи Киеву на общую сумму $300 млн — впервые с декабря 2023 года. Но за три месяца конгресс США так и не смог согласовать дополнительные ассигнования на поддержку американских союзников, включая Украину, Израиль и Тайвань. Тем не менее Остин заверил во вступительной речи перед заседанием на базе Рамштайн, что США будут продолжать поддерживать республику. «Эта коалиция не позволит Украине потерпеть неудачу», — пообещал он.

Задача демонстрировать поддержку стоит и перед Берлином, хотя канцлер Олаф Шольц продолжает отвергать возможность передачи Украине дальнобойных ракет TAURUS (по его мнению, это фактически сделает ФРГ участницей конфликта). На встрече «Веймарского треугольника» (Франция, Германия, Польша) 15 марта глава немецкого правительства поддержал идею создать новую коалицию для поставок дальнобойной артиллерии для Украины.

Что известно про новую коалицию помощи

Создание этой коалиции президент Франции Эмманюэль Макрон анонсировал 26 февраля на конференции по поддержке Украины в Париже. «Мы решили создать девятую коалицию для глубоких ударов — то есть бомбы и ракеты дальнего действия. Начиная с сегодняшнего вечера мы организуем эту коалицию, чтобы привлечь все страны, у кого есть возможности, и начать поставки новых вооружений», — объяснил Макрон.

На встрече в Берлине 15 марта лидеры «Веймарского треугольника» подтвердили намерения создать коалицию, однако остается неясным, о каком именно оружии идет речь. Великобритания и Франция уже поставляют свои крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow и SCALP, а США — ATACMS (в январе Макрон пообещал отправить на Украину еще 40 ракет).

Как отмечает немецкое издание Tagesspiegel, Шольц хочет использовать эту инициативу, чтобы успокоить оппозицию, несогласную с его позицией насчет TAURUS. Он полагает, что с помощью «дальнобойной реактивной артиллерии» он сможет выполнить условие принятой бундестагом резолюции, в которой одобрена возможность передачи Киеву «систем вооружения дальнего действия».

22 февраля в бундестаге прошли ожесточенные дебаты по вопросу военной помощи для Украины. Депутаты от правящих партий — СДПГ (к которой принадлежит сам Шольц), «Зеленых» и СвДП — предложили резолюцию с осторожной формулировкой, в которой декларируется возможность отправить на Украину «дальнобойное оружие». Оппозиционный блок ХДС/ХСС в своем варианте четко указал тип вооружения — ракеты TAURUS. В итоге бундестаг принял резолюцию правящей коалиции, хотя «Зеленые» и СвДП на самом деле поддерживают поставки дальнобойных ракет на Украину, но позиция Шольца заставила их соблюсти коалиционную дисциплину. В марте бундестаг снова отклонил резолюции с призывом направить TAURUS Украине.

Ракеты TAURUS (Target Adaptive Unitary & Dispenser Robotic Ubiquity System, «Многоцелевое управляемое моноблочное кинетическое оружие с адаптивной системой наведения на цель») — крылатые системы класса «воздух — земля» совместного производства немецкой MBDA Deutschland и шведской SAAB. На сайте производителя сказано, что TAURUS способны на очень малых высотах и с учетом рельефа местности преодолевать плотную противовоздушную оборону и нейтрализовать стационарные и полустационарные цели. Ее дальность превышает 500 км (американских ATACMS — 300 км, британо-французских Storm Shadow и SCALP — 250 км).

Накануне заседания «Рамштайн» глава Министерства обороны ФРГ Борис Писториус встретился со своим польским коллегой Владиславом Косиняком-Камышом в Варшаве. Как отмечают немецкие СМИ, новая коалиция не была главной темой встречи министров, но после нее Писториус пояснил, что работа этой коалиции призвана обеспечить безопасность Украины в будущем. «Речь идет о совместном предоставлении [Украине] ракет и другого оружия. С одной стороны, мы и так это делаем сейчас, но с другой — это часть усилий по созданию нового потенциала, рассчитанного на будущее, на период, который ждет Украину в течение нескольких следующих лет», — заявил министр. Косиняк-Камыш и Писториус также сообщили, что эта тема будет обсуждаться на встрече министров обороны «Веймарского треугольника» в Польше в мае.

Сейчас бундесвер имеет в своем арсенале дальнобойной артиллерии только реактивную систему залпового огня (РСЗО) MARS II, которая может поражать цели на расстоянии до 84 км. И Украина уже получила пять таких РСЗО с боеприпасами. Передача состоялась по решению другой коалиции вместе с США и Великобританией. Как отмечает Tagesspiegel, ФРГ в прошлом году проявила интерес к израильской РСЗО типа PULS с дальностью действия около 200 км, и немецкая оборонная компания Krauss Maffei-Wegmann договорилась о более тесном сотрудничестве с израильской Elbit.

На заседании «Рамштайна» Писториус анонсировал новый пакет военной помощи для Украины на €500 млн. «На этот год мы уже выделили в общей сложности более €7 млрд. Таким образом, вы видите, что помощь и поддержка со стороны Германии остаются неизменными и по-прежнему являются самыми крупными в Европе», — добавил он. Отвечая на вопрос журналистов, будет ли пакет включать TAURUS, Писториус сказал, что по этому поводу «новостей нет».

Какая еще военная помощь Киеву была анонсирована союзниками

В рамках подготовки к встрече «Рамштайн» министр обороны Украины Рустем Умеров и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провели телефонные переговоры с Остином, чтобы обсудить потребности Украины. Умеров назвал поставки боеприпасов и противовоздушную оборону приоритетами.

Чехия уже инициировала кампанию по закупке 800 тыс. боеприпасов для Украины у третьих стран. К инициативе присоединились 18 государств, включая Канаду, Германию, Нидерланды и Польшу. 8 марта чешский премьер Петр Фиала заявил, что удалось собрать достаточно средств для приобретения первой партии в количестве 300 тыс. штук. 12 марта в Праге сообщили о возможности закупить дополнительно 200 тыс. снарядов. Как отметил советник премьер-министра Чехии по вопросам национальной безопасности Томаш Пояр, они могут поступить на Украину уже в июне.

Остин 19 марта отметил важность этой инициативы, а также поблагодарил союзников за участие в восьми коалициях «Рамштайна». «Мы координируем работу по сквозным темам, таким как дроны, обеспечение, командование и контроль, а также обучение. Мы также активизируем наши оборонно-промышленные ресурсы. Восемь коалиций достигли значительного прогресса за последние недели», — отметил глава Пентагона и пообещал, что союзники продолжат совместную работу, чтобы выявить пробелы, удовлетворить потребности и помочь Украине создать мощный потенциал.

Накануне министр обороны Польши Косиняк-Камыш заявил, что с 26 марта будет активирована работа танковой коалиции. Кроме ФРГ и Польши в нее входят также Португалия, Финляндия, Испания, Швеция, Канада, Дания, Нидерланды, Великобритания и США. Косиняк-Камыш также сообщил, что Варшава и Берлин к июлю сформируют силы быстрого реагирования Евросоюза. Речь идет о подразделениях, состоящих из 2500 польских и 2500 немецких солдат. Министр отметил, что эта инициатива соответствует оборонной стратегии ЕС «Стратегический компас», которая среди прочего подразумевает возможность быстрого развертывания до 5 тыс. военнослужащих, готовых реагировать на различные кризисные ситуации в регионе.

«Чему мы должны научиться все вместе как союзники в Европе, так это быть готовыми к любой угрозе, особенно к угрозе, которая исходит от России при Путине в любое время. Это задача, которую мы должны выполнить, и это то, над чем мы работаем», — пояснил Писториус.

Остин заявил 19 марта, что «Россия не остановится на Украине», но та может остановить противника, если получит все необходимое для защиты оружие.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что со странами — членами альянса у России территориальных разногласий нет, а недавно сказал, что если Россия столкнется с НАТО в полномасштабном конфликте, то это приведет к началу третьей мировой войны. По мнению российского лидера, в этом «вряд ли кто-нибудь заинтересован».