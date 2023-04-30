FT узнал о «распечатывании» Германией своих шахт из-за дефицита ресурсов

На территории с Германии вновь открываются заброшенные шахты и разрабатываются новые месторождения, пишет FT. В Минэкономики ФРГ объяснили это стремлением к самообеспечению и указали, что стране не хватает лития и меди

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Германия начала «распечатывать» шахты, некоторые из которых были заброшены десятки лет и находятся в полуразрушенном состоянии, в стремлении уменьшить свою зависимость от импорта важнейших полезных ископаемых, пишет Financial Times.

Газета приводит в пример шахту Käfersteige на окраине Шварцвальда на юго-западе Германии, которая была закрыта более 27 лет. FT пишет, что туннели шахты давно затоплены паводковыми водами, однако ее полезные ресурсы, включая необходимый для создания электромобилей плавиковый шпат, помогут Германии уменьшить свою зависимость от импорта.

По словам исполнительного директора Deutsche Flussspat (новый владелец шахты) Саймона Боденштайнера, для немецкой технической революции самообеспечение ресурсами жизненно необходимо. «Если мы действительно хотим совершить революцию в транспорте и в добыче ресурсов, необходимых для нее, обойти этот проект невозможно. Мы уже почти готовы возобновить работу», — сказал он.

FT напоминает, что для каждой батареи Volkswagen ID.4 — первого электрического внедорожника компании, — требуется около 10 кг плавикового шпата, который также называют «младшим братом лития». По данным издания, в настоящее время ФРГ в больших количествах импортирует его из Мексики, однако спрос на него к 2030 году может вырасти с 755 тыс. тонн в год до 1,1 млн тонн.

Шахта Käfersteige — не единственный новый горнодобывающий проект в Германии. Зарегистрированная в Лондоне компания Zinnwald Lithium планирует разработать огромное месторождение лития на немецко-чешской границе в Саксонии, а Vulcan Energy Resources планирует производить литий из термальной воды в Оберрайнграбене на юго-западе Германии, пишет FT.

Как уточнила газете статс-секретарь министерства экономики Германии Франциска Брантнер, власти ФРГ намерены использовать имеющийся потенциал и доказать, что экологичная и устойчивая добыча полезных ископаемых внутри страны возможна. Она указала, что в рамках стратегии Германии по достижению глобальных климатических целей, «значительный риск» представляет нехватка критически важных материалов, таких как литий, медь и редкоземельные элементы.

Также издание сообщает о разработке в ЕС «Закона о критическом сырье», который установит квоты на внутреннее производство полезных ископаемых и снизит нормативные барьеры для горнодобывающих компаний.

С начала спецоперации страны ЕС ввели против России десять пакетов санкций и прекратили импорт большого количества российских товаров и ресурсов. Германия — крупнейшая европейская экономика, — наиболее всего пострадала от ограничений. Так, с марта 2022 года в стране обновлялись рекорды по пикам инфляции, а в декабре 30 из 49 отраслевых ассоциаций ФРГ спрогнозировали спад производства в 2023 году

Немецкие компании еще в августе оценивали потери от ухода с российского рынка на сумму более €10 млрд, сообщала Handelsblatt.



Вице-спикер бундестага ФРГ Вольфганг Кубики (СвДП) ранее предупреждал, что Германия из-за энергокризиса рискует стать государством-банкротом. По его словам, €110 млрд, которые планируется направить на импорт энергоресурсов после «нежелания или невозможности» поставлять их из России, будет не хватать в других областях, эти средства «не напечатать и не покрыть с помощью налогоплательщиков».