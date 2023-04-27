Bloomberg: Германия может ограничить экспорт химикатов для производства чипов в Китай

Bloomberg узнал о планах Германии ограничить поставки химикатов в Китай

По данным агентства, Берлин ведет переговоры об ограничении экспорта в Китай химикатов, которые используются для производства полупроводников

Фото: basf.com

Германия ведет переговоры об ограничении экспорта в Китай химикатов, которые используются для производства полупроводников, передает Bloomberg со ссылкой на источники.

Это предложение может войти в пакет мер, которые обсуждает правительство канцлера Олафа Шольца и которые предназначены для ограничения доступа Китая к товарам и услугам, необходимым для производства полупроводников.

В случае, если Берлин примет такое решение, то компании KGaA и BASF не смогут продавать некоторые химикаты в Китай, отмечают собеседники агентства.

На этом фоне акции BASF упали до сессионных минимумов на 4,3%, пишет Bloomberg.

Шольц и министр экономики Германии Роберт Хабек, согласно данным агентства, тесно взаимодействуют по этому вопросу с союзниками в ЕС и США, которые настаивают на блокаде доступа Китая к ключевым технологиям.

В начале октября 2022 года администрация президента США Джо Байдена ввела ограничения на поставки полупроводников и оборудования для производства микросхем в Китай.

После этого The Financial Times сообщила, что ведущие американские компании Lam Research, Applied Materials и KLA Corporation, занимающиеся поставками оборудования для производства чипов, приостановили продажи и обслуживание китайских производителей.

Китайская ассоциация полупроводниковой промышленности (CSIA) обвинила США в дискриминационной торговой политике, предупредила об ущербе для отрасли и «создании атмосферы неопределенности в индустрии».