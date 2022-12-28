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Отраслевые ассоциации ФРГ спрогнозировали спад производства в 2023 году

IW: отраслевые ассоциации ФРГ спрогнозировали спад производства в 2023 году
В мрачном свете положение дел в экономике видят в основном энергоемкие отрасли, в частности, представители химической и металлургической промышленности, а также строительной отрасли, отмечает Институт немецкой экономики

Из 49 немецких отраслевых ассоциаций, опрошенных Институтом немецкой экономики в Кельне (IW) с середины ноября по начало декабря, 39 оценили текущую экономическую ситуацию как худшую, чем год назад. 30 ассоциаций пессимистически настроены и к 2023 году, ожидая сокращения производства. Только 13 оптимистически смотрят на следующий год.

«В то время как год назад ни одна из опрошенных ассоциаций не ожидала спада в производстве в 2022 году, в текущем опросе на предстоящий год этого ожидают 30 из 49 ассоциаций. Напротив, количество оптимистически настроенных ассоциаций сократилось с 39 до 13. Пять ассоциаций предполагают, что в 2023 году удастся сохранить прошлогодний результат», — говорится в исследовании.

Такие ожидания обусловлены риском нехватки газа и ценами на энергоносители.

В мрачном свете положение дел в экономике видят в основном энергоемкие отрасли. В частности, значительного спада производства опасаются представители химической и металлургической промышленности, а также строительной отрасли.

В то же время, согласно опросу, большинство ассоциаций ожидают сохранения объема инвестиций в 2023 году и не ожидают сокращения рабочей силы в своих секторах. Таким образом, рынок труда может стать «важным экономическим якорем» в следующем году, считают в IW.

В конце июня министр экономики и вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек не исключал, что в стране придется остановить работу некоторых секторов экономики в случае дефицита газа. В конце октября Ассоциация операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE) сообщила, что европейские хранилища газа заполнены на 93,6%, в том числе хранилища в Германии — на 97,5%. Однако, как отмечал Bloomberg, в случае холодной зимы в ФРГ такого объема хватит только на два месяца.

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Из-за высоких цен на энергоносители каждая четвертая немецкая компания рассматривает возможность переноса производства в другие страны, говорила в конце ноября генеральный директор Германского промышленного союза (BDI) Таня Гённер.

Вице-спикер бундестага ФРГ Вольфганг Кубики (СвДП) предупреждал, что Германия из-за энергокризиса рискует стать государством-банкротом. €110 млрд, которые планируется направить на импорт энергоресурсов после «нежелания или невозможности» поставлять их из России, будет не хватать в других областях, эти средства "не напечатать и не покрыть с помощью налогоплательщиков».
отмечал он. 

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