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Глава ЦБ Германии допустил рецессию зимой

Глава ЦБ Германии Нагель: зимой немецкая экономика может столкнуться с рецессией
Осенью в Германии уровень инфляции может превысить 10% впервые с 1951 года, подчеркнул глава Бундесбанка Нагель
Фото: Lukas Schulze / Getty Images
Фото: Lukas Schulze / Getty Images

Зимой экономика Германии может столкнуться с рецессией, а еще осенью инфляция в стране может достичь двузначного значения. Об этом заявил президент Бундесбанка Йоахим Нагель в интервью Rheinische Post.

«Если энергетический кризис углубится, рецессия следующей зимой выглядит вероятной», — предупредил он (цитата по Saarbrücker Zeitung).

Рецессия — это устойчивое и значительное снижение темпов экономического роста, которое длится месяцами или даже годами. При определении рецессии экономисты учитывают снижающиеся показатели ВВП, уровней промышленного производства, реальных доходов и расходов населения, а также уровень безработицы.

По оценке Нагеля, инфляция в Германии может превысить 10%. Он подчеркнул, что последний раз измерялись в стране более 70 лет назад. Так, в 1951 году уровень инфляции, по тем расчетам, составлял 11%.

При этом глава ЦБ Германии указал, что меры, принятые немецким правительством для снижения последствий высокого уровня инфляции, в том числе скидка на бензин, постепенно отменяются, что повысит уровень инфляции на процентный пункт.

«Должен быть снижен НДС на газ, что в свою очередь снизит цены», — заметил Нагель. По его словам, инфляция останется актуальной проблемой и в 2023 году.

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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин 15 июля предупредил, что попытки западных партнеров обвинить Москву в нестабильности на глобальных сырьевых рынках и ввести против нее санкции могут обернуться глобальной рецессией.

По его мнению, просчеты в макроэкономической, продовольственной и энергетической политике экономик Запада были допущены еще в пандемию и «привели к всплеску нестабильности» на сырьевых рынках задолго до начала спецоперации на Украине.

Советник немецкого канцлера Олафа Шольца по внешней политике Йенс Плётнер ранее предупреждал о возможной рецессии, которая может произойти в случае резкого отказа Германии от поставок газа, нефти и угля из России. «Для самой крупной экономики Европы принятие такого решения с далеко идущими последствиями представляет безответственную политику», — подчеркнул тогда Плётнер.

Федеральное статическое ведомство Германии в середине июня сообщило о достижении инфляцией в экономике страны новых максимумов. Так, в марте она составляла 7,3%, в апреле — 7,4%, а в мае — уже 7,9%. Такие высокие показатели в последний раз фиксировались в стране зимой 1973–1974 годов.

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Международный валютный фонд (МВФ) 12 июля представил отчет, в котором пришел к выводу, что экономика США преодолела вызванный пандемией шок, но из-за значительного роста инфляции бороться с риском рецессии стало труднее.

Президент США Джо Байден, в свою очередь, отказался считать рецессию неизбежной. Он отметил: «Мы находимся в более сильном положении, чем любая другая страна в мире, чтобы преодолеть эту инфляцию». Аналогичное мнение высказала министр финансов Джанет Йеллен.
 

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Виктория Тютина Виктория Тютина
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