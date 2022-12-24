Бундестаг предупредил о риске для Германии стать государством-банкротом

Вице-спикер бундестага предупредил, что если власти не смогут разобраться с последствиями энергокризиса, то Германии может грозить государственное банкротств». Он призвал срочно принять меры, «иначе дела пойдут совсем плохо»

Вице-спикер бундестага Вольфганг Кубики (Фото: Michele Tantussi / Reuters)

Германия из-за неспособности решить проблему с энергокризисом рискует стать неблагополучным государством-банкротом, заявил в интервью Bild вице-спикер бундестага ФРГ Вольфганг Кубики (СвДП).

«Если мы продолжим в том же духе, захотим годами выплачивать энергетические пособия, тогда нам грозит хоть и не государственный социализм, но государственное банкротство», — заявил он.

По его словам, €110 млрд, которые будут дополнительно направлены для импорта энергии и энергоресурсов после «нежелания или невозможности» получать энергоресурсы у России, будет не хватать в других областях, причем «эти деньги не напечатать и не покрыть с помощью налогоплательщика».

«У многих людей сложилось впечатление, что Германия находится на пути к дисфункциональному государству. Инфраструктура, администрация, цены на энергоносители и неспособность бундесвера защитить страну — мы должны принимать контрмеры сейчас, иначе дела пойдут совсем плохо», — добавил Кубики.

Энергетический кризис в Германии усугубило резкое сокращение закупок энергоносителей из России в рамках введенных страной антироссийских санкций. Вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек ранее предупреждал, что энергокризис грозит перерасти в экономический, а также в социальный. В то же время канцлер Олаф Шольц утверждал, что период «исключительной» зависимости Германии от российского газа завершился и республика хорошо подготовилась к зиме.

Власти Германии различными способами пытаются бороться с последствиями кризиса. Reuters в начале ноября узнал детали плана страны по сдерживанию цен на газ. По данным агентства, Берлин намерен потратить в 2023 году на эту цель €83,3 млрд. Средства намереваются выделить в рамках финансирования фонда экономической стабильности на €200 млрд.

Консалтинговая компания McKinsey в начале декабря подсчитала, что из-за скачков цен на газ и сокращения поставок Германия в 2022 году потеряет €100 млрд.