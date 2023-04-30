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Британия закупит для Украины дальнобойные ракеты

Власти Британии сообщили о планах закупить для Украины ракеты дальностью до 300 км
Лондон закупит для Киева ракеты дальностью от 100 до 300 км, которые можно запускать с земли, воды или воздуха. Их полезная нагрузка должна быть от 20 до 490 кг.
Риши Сунак
Риши Сунак (Фото: WPA Pool / Getty Images)

Великобритания намерена закупить для Киева современное вооружение, в том числе дальнобойные ракеты, в рамках Международного фонда помощи Украины (IFU). Сообщение об этом было опубликовано на сайте правительства Соединенного Королевства в марте, но СМИ, в том числе польское издание Defence24, обратили на него внимание только сейчас.

В сообщении говорится, что для Украины планируют закупить ракеты дальностью от 100 до 300 км, которые можно запускать с земли, воды или воздуха. Их полезная нагрузка должна составлять от 20 до 490 кг. Лондон перечислил желаемые требования к ракетам: низкая вероятность перехвата, возможность планирования миссий, навигационная система, способная выстоять перед средствами радиоэлектронной борьбы и другие. Заявки от участников открыты до 4 мая.

До 9 мая Британия намерена приобрести технику, которая обеспечит мобильность войск, в том числе танковые тягачи.

IFU был создан в августе 2022 года, его возглавила Великобритания. В фонд входят Норвегия, Нидерланды, Дания и Швеция: они внесли в общей сложности более 520 млн фунтов стерлингов (более $650 млн).

Украина не раз обращалась к западным странам с просьбой предоставить баллистические ракеты, в том числе американские ATACMS дальностью до 300 км. Власти США прежде отказывали Киеву, в ноябре 2022 года в Белом доме пояснили, что не хотели бы дальнейшей эскалации конфликта. В феврале Пентагон объявил, что в рамках очередного пакета помощи Киеву передадут Украине самонаводящиеся ракеты GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb) с дальностью стрельбы 150 км. По оценке опрошенных NYT экспертов, передача Украине двух пусковых установок может занять девять месяцев. 

Тогда же в феврале премьер Британии Риши Сунак заявил, что страна готова отправить на Украину оружие большей дальности. Позднее он сказал, что Лондон станет первым, кто передаст Киеву дальнобойное вооружение.

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В Кремле, комментируя планы стран Запада, напомнили о словах президента Владимира Путина о том, что Москве «есть чем ответить». Власти и представители России не раз называли возможные поставки дальнобойного оружия Украине «красной линией». Путин заявлял также, что при поставках Киеву западных дальнобойных систем вооружений российские войска будут отодвигать «зону безопасности» дальше от границ страны.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Великобритания Украина Дальнобойное оружие ракеты
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