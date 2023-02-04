NYT сообщила о «гонке со временем» при поставках оружия и обучения ВСУ

Большая часть вооружения, обещанного Западом Украине, потребует серьезной подготовки украинских военнослужащих, и этот процесс обычно занимает месяцы, пишет The New York Times. По словам бывшего помощника генерального секретаря НАТО, генерал-лейтенанта Генриха Браусса, «сейчас идет гонка со временем».

Конкретные сроки зависят от видов оружия. Что касается самонаводящихся ракет GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb) с дальность стрельбы более 150 км, большинство из них еще даже не построено, отмечает издание. Это оружие представляет собой комбинацию высокоточной управляемой авиабомбы GBU-39 и ракетного двигателя. Боеприпас можно запускать из наземных ракетных комплексов M270 и HIMARS.

Разработку GLSDB вели компании Boeing и Saab Group. Как отмечает NYT, сейчас это оружие не используется войсками США; по оценке опрошенных изданием экспертов, передача Украине двух пусковых установок и 24 бомб может занять девять месяцев. Агентство Bloomberg ранее сообщало, что столько времени понадобится для изготовления боеприпасов после того, как будет заключен договор с Boeing на $200 млн.

Большая часть другого обещанного оружия требует специальной подготовки. Например, чтобы научиться управлять западными танками (немецкие Leopard 2, британские Challenger, американские Abrams), нужно от трех месяцев до года, пишет NYT со ссылкой на европейских и американских чиновников и экспертов. Однако страны Европы намерены сократить срок обучения украинских экипажей танков Leopard 2 до пяти недель. Об этом, в частности, сообщили власти Польши, которые уже начали подготовку солдат ВСУ. Также на этой неделе в Британию прибыли украинские военные для обучения применению Challenger.

Материал дополняется