Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 4 февраля
EUR ЦБ: 76,73 (-0,22) Инвестиции, 03 фев, 16:04 Курс доллара на 4 февраля
USD ЦБ: 70,38 (+0,34) Инвестиции, 03 фев, 16:04
NYT сообщила о «гонке со временем» при поставках оружия и обучения ВСУ Политика, 07:49
Председатель правительства ДНР рассказал о запасах соли в Соледаре Политика, 07:30
Илона Маска оправдали по иску инвесторов Tesla Бизнес, 07:06
WSJ узнала о причинах давления США на Ливию для изгнания ЧВК «Вагнер» Политика, 07:03
Федор Емельяненко проведет последний бой в карьере Спорт, 07:01
В КНР назвали «делом самих США» отказ Блинкена посетить страну Политика, 06:30
Губернатор Монтаны не смог объяснить видео «взрыва» в небе над его штатом Политика, 05:54
Киберпонедельник — повод инвестировать в себя
До 5 февраля скидка до 50% на максимальный тариф РБК Pro
Купить со скидкой
Билл Гейтс усомнился в тратах Илона Маска фразой «не летай на Марс» Бизнес, 05:31
Вучич заявил о вынужденном решении осудить военную операцию России в ООН Политика, 05:28
Антонов заявил о «науськивании» США атаковать регионы России Политика, 04:48
Bloomberg сообщил о «вторжении» шпионских зондов КНР при Трампе Политика, 04:23
Пентагон заявил о втором китайском аэростате рядом с США Политика, 04:13
В Пакистане заблокировали «Википедию» за богохульство Общество, 03:55
В США и ЕС призвали Иран выполнять обязательства из-за доклада МАГАТЭ Политика, 03:23
Военная операция на Украине ,  
0 

NYT сообщила о «гонке со временем» при поставках оружия и обучения ВСУ

NYT оценила сроки поставок западного оружия Киеву и обучения ВСУ

Большая часть вооружения, обещанного Западом Украине, потребует серьезной подготовки украинских военнослужащих, и этот процесс обычно занимает месяцы, пишет The New York Times. По словам бывшего помощника генерального секретаря НАТО, генерал-лейтенанта Генриха Браусса, «сейчас идет гонка со временем».

Конкретные сроки зависят от видов оружия. Что касается самонаводящихся ракет GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb) с дальность стрельбы более 150 км, большинство из них еще даже не построено, отмечает издание. Это оружие представляет собой комбинацию высокоточной управляемой авиабомбы GBU-39 и ракетного двигателя. Боеприпас можно запускать из наземных ракетных комплексов M270 и HIMARS.

Разработку GLSDB вели компании Boeing и Saab Group. Как отмечает NYT, сейчас это оружие не используется войсками США; по оценке опрошенных изданием экспертов, передача Украине двух пусковых установок и 24 бомб может занять девять месяцев. Агентство Bloomberg ранее сообщало, что столько времени понадобится для изготовления боеприпасов после того, как будет заключен договор с Boeing на $200 млн.

Большая часть другого обещанного оружия требует специальной подготовки. Например, чтобы научиться управлять западными танками (немецкие Leopard 2, британские Challenger, американские Abrams), нужно от трех месяцев до года, пишет NYT со ссылкой на европейских и американских чиновников и экспертов. Однако страны Европы намерены сократить срок обучения украинских экипажей танков Leopard 2 до пяти недель. Об этом, в частности, сообщили власти Польши, которые уже начали подготовку солдат ВСУ. Также на этой неделе в Британию прибыли украинские военные для обучения применению Challenger.

Материал дополняется

РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter