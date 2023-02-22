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Bloomberg узнал о планах США передать Киеву дальнобойные бомбы с GPS

Bloomberg: США планируют передать Киеву дальнобойные бомбы JDAM с GPS-наведением
Комплекс JDAM превращает существующие неуправляемые бомбы в высокоточные «умные» снаряды, которые способны поразить цель на расстоянии более 70 км
Дальнобойные бомбы JDAM
Дальнобойные бомбы JDAM (Фото: Global Look Press)

США передадут Украине бомбу дальнего действия с GPS-наведением производства Boeing, она способна поразить цель на расстоянии 45 миль (72 км), сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Как отмечает агентство, Пентагон официально не признал, что отправит на Украину модифицированную версию Joint Direct Attack Munition — комплекс наведения, превращающий существующие неуправляемые бомбы в высокоточные «умные» снаряды, заявив лишь, что передаст «высокоточные авиационные боеприпасы» в рамках пакета помощи на $1,85 млрд, о котором было объявлено 21 декабря. Однако два источника Bloomberg сообщили, что речь идет о JDAM. Эти комплексы на основе GPS используются ВВС и ВМС США, а также более 26 странами.

JDAM-ER могут оснащаться неуправляемые бомбы весом от 500 до 2000 фунтов (от 226 кг до 907 кг). После сброса бомба раскрывает крылья, утроив максимальную дальность полета до 45 миль. JDAM повышенной дальности был разработан совместно с Королевскими ВВС Австралии.

20 января Boeing получила заказ от ВВС на $40,5 млн в рамках существующего контракта на JDAM. Он должен быть выполнен к 30 июня. Как сообщает агентство, США и Украина придумали способ, который позволит истребителям советских времен, которые использует Украина, запускать JDAM-ER.

В начале февраля Пентагон объявил о новом пакете военной помощи, куда войдут самонаводящиеся ракеты GLSDB, дальность полета которых превышает 150 км. В Кремле, говоря о планах Вашингтона отправить на Украину GLSDB, напомнили о словах президента Владимира Путина о том, что Москве «есть чем ответить».

На этой неделе во время визита в Киев президент США Джо Байден анонсировал еще один пакет помощи на $500 млн. Он будет включать артиллерийские боеприпасы, гаубицы и противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin. Украина получит радиолокаторы воздушного наблюдения, противотанковые ракетные комплексы Javelin, снаряды для РСЗО HIMARS и противотанковые системы, уточнил потом госсекретарь США Энтони Блинкен. Дальнобойных ракетных систем среди вооружений не оказалось.

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