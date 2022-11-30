Белый дом объяснил отказ США поставить Украине оружие большей дальности
Администрация США отказывается поставлять Киеву вооружения большей дальности, так как не хочет дальнейшей эскалации на Украине. Об этом заявил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
Кирби спросили, почему Вашингтон пока не поставляет Киеву вооружения большей дальности.
«Мы были очень последовательны в отношении этого. <...> Мы также заявляли — и не оправдывались за это — о своих опасениях относительно того, что мы не хотим дальнейшей эскалации», — сказал он (цитата по ТАСС).
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