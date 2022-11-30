Белый дом объяснил отказ США поставить Украине оружие большей дальности

Джон Кирби (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Администрация США отказывается поставлять Киеву вооружения большей дальности, так как не хочет дальнейшей эскалации на Украине. Об этом заявил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Кирби спросили, почему Вашингтон пока не поставляет Киеву вооружения большей дальности.

«Мы были очень последовательны в отношении этого. <...> Мы также заявляли — и не оправдывались за это — о своих опасениях относительно того, что мы не хотим дальнейшей эскалации», — сказал он (цитата по ТАСС).

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