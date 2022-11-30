Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 декабря
EUR ЦБ: 63,05 (-0,34) Инвестиции, 16:00
Курс доллара на 1 декабря
USD ЦБ: 60,88 (-0,19) Инвестиции, 16:00
Франция сенсационно уступила Тунису и побила рекорд. Что происходит на ЧМ Спорт, 20:23
Образование будущего: технологии, качество и новые перспективы Специальный проект, 20:18
Белый дом объяснил отказ США поставить Украине оружие большей дальности Политика, 20:14
ЦБ даст банкам еще полгода на сокрытие информации о владельцах и сделках Финансы, 20:07
Сборная Франции впервые с 2014 года проиграла матч на ЧМ Спорт, 19:58
Как устроен рынок автомобилей с пробегом в 2022 году РБК и Авто.ру, 19:55
Сборная Австралии впервые за 16 лет вышла в плей-офф ЧМ Спорт, 19:55
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Минск обвинил Запад в подготовке националистов для захвата власти Политика, 19:48
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 19:46
Bloomberg узнал об обсуждении потолка цен в $60 на российскую нефть Экономика, 19:44
В Астане исключили использование «газового союза» для обхода санкций Политика, 19:43
ЦБ продлил ограничение на сделки с заблокированными акциями с СПБ Биржи Инвестиции, 19:43
World Athletics продлила отстранение российских легкоатлетов Спорт, 19:37
Безвизовый рай для сноубордистов: как выбрать зимний курорт в Корее РБК и НОТК, 19:32
Новогодний Миллиард
Гарантированный
розыгрыш 1 000 000 000 рублей
Главная лотерея страны*
Миллионы реальных победителей
Билеты на официальном сайте Столото
Подробнее

Реклама, АО "ТК "Центр", АО «ТК «Центр», ОГРН 1127746385095. 18+

*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Военная операция на Украине ,  
0 

Белый дом объяснил отказ США поставить Украине оружие большей дальности

Белый дом объяснил отказ США поставить Киеву оружие большей дальности нежеланием эскалации
Джон Кирби
Джон Кирби (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Администрация США отказывается поставлять Киеву вооружения большей дальности, так как не хочет дальнейшей эскалации на Украине. Об этом заявил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Кирби спросили, почему Вашингтон пока не поставляет Киеву вооружения большей дальности.

«Мы были очень последовательны в отношении этого. <...> Мы также заявляли — и не оправдывались за это — о своих опасениях относительно того, что мы не хотим дальнейшей эскалации», — сказал он (цитата по ТАСС).

Материал дополняется

Теги
США Джон Кирби Белый дом Дальнобойное оружие Украина
Новогодний Миллиард
Гарантированный
розыгрыш 1 000 000 000 рублей
Главная лотерея страны*
Миллионы реальных победителей
Билеты на официальном сайте Столото
Подробнее

Реклама, АО "ТК "Центр", АО «ТК «Центр», ОГРН 1127746385095. 18+

*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Материалы по теме
Секретарь СНБО призвал поставить Киеву ракеты дальностью более 800 км
Политика
В ДНР заметили переход ВСУ на самую дальнобойную артиллерию
Политика
Британия поставит Украине ПВО-ракеты средней дальности AMRAAM
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter