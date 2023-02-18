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Британия пообещала первой поставить Украине дальнобойное вооружение

Риши Сунак: Британия первой передаст Украине дальнобойное вооружение
Британский премьер на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что для победы Украине нужно больше артиллерии, бронетехники и ПВО, и призвал удвоить военную помощь
Риши Сунак
Риши Сунак (Фото: Ben Stansall / Reuters)

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак на Мюнхенской конференции по безопасности призвал удвоить военную помощь Украине, заявив, что для победы ей нужно больше артиллерии, бронетехники и ПВО. Его слова приводятся на сайте правительства.

«Вместе мы поставим в следующие несколько месяцев столько вооружений, сколько за весь 2022 год», — сказал Сунак.

«И именно поэтому мы работаем с нашими союзниками над тем, чтобы предоставить Украине самые передовые системы противовоздушной обороны и создать военно-воздушные силы, необходимые ей для защиты», — добавил премьер.

Он также напомнил, что Лондон первым решил предоставить Киеву танки и первым начал обучать украинских пилотов и морпехов. В прошлом году королевство выделило 2,3 млрд фунтов стерлингов на помощь Украине и в этом году направит столько же или даже больше, добавил Сунак.

О том, что Великобритания готова отправить на Украину оружие большей дальности, Сунак заявил в начале февраля перед первым визитом украинского президента Владимира Зеленского в Лондон после начала военных действий. Он также сообщил о планах расширить подготовку украинских военных на море и в воздухе, включая пилотов истребителей и морпехов.

В середине января глава британского Минобороны Бен Уоллес объявил о поставке на Украину танков Challenger 2. Украинские военные должны получить 14 танков до конца марта.

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Украинский лидер в ходе выступления в британском парламенте попросил дать его стране «крылья». Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон после этого заявил, что у королевства «больше ста истребителей «Тайфун» и «больше ста танков Challenger 2» и попросил отдать технику Киеву. Сунак поручил министру обороны изучить возможность отправки на Украину истребителей. Уоллес позднее исключил немедленную передачу украинским военным истребителей, пообещав взамен ракеты большой дальности и беспилотники.

В Кремле, комментируя обсуждение поставок на Украину истребителей, расценили это «как растущую вовлеченность Великобритании, Германии, Франции в конфликт между Россией и Украиной». «Подобные действия упомянутых стран ведут к эскалации напряженности вокруг этого конфликта, затягивают этот конфликт, делают этот конфликт более болезненным и мучительным для Украины», — заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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Елена Чернышова
Риши Сунак поставки оружия Военная операция на Украине
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