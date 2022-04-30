Курский губернатор сообщил об обстреле погранпункта на границе с Украиной

Этот же погранпункт обстреляли накануне. Ранее обстрелам подвергались пункты пропуска и в других приграничных районах области, во время одного инцидента загорелось здание Россельхознадзора

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В Рыльском районе Курской области со стороны Украины из минометов обстреляли пограничный пункт, сообщил в Telegram губернатор Роман Старовойт.

«30 апреля около 15:30 по пункту пропуска Крупец в Рыльском районе со стороны Украины было выпущено несколько минометных снарядов», — написал Старовойт. По его словам, пограничники и военные открыли ответный огонь и подавили огневую точку, разрушений и жертв нет.

Накануне, 29 апреля, утром этот же погранпункт подвергся минометному обстрелу, инцидент так же обошелся без пострадавших и разрушений.

Курская область находится на границе с Сумской областью Украины. Ранее обстрелам подвергались погранпункты и в других приграничных районах региона — Глушковском, Кореневском и Суджанском.

С 11 апреля и по меньшей мере до 11 мая в области действует «желтый» уровень террористической опасности из-за «возможных провокаций со стороны украинских националистов». Всего существуют три таких уровня: повышенный (синий), высокий (желтый) и критический (красный).



Ночью 27 апреля в Курске произошли взрывы. Старовойт утром сообщил, что это сработала система противовоздушной обороны. Затем он уточнил, что ПВО перехватила в небе над регионом украинский беспилотник. 25 апреля ПВО сбила еще два беспилотника над селом в Рыльском районе.