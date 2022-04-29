В Брянской области обстреляли отделение пограничного управления ФСБ
Отделение пограничного управления ФСБ по Брянской области было обстреляно из минометов со стороны Украины, заявил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
«29 апреля подвергнуто минометному обстрелу с территории Украины отделение пограничного управления ФСБ России по Брянской области в пгт Белая Березка Трубчевского района. В результате обстрела пострадавших нет», — написал он в Telegram.
В результате стрельбы были повреждены сети водо- и электроснабжения. На данный момент их работа восстановлена. Помимо того, при обстреле на кладбище упало дерево.
14 апреля в Климовском районе Брянской области в результате обстрела пострадали восемь человек, власти вводили режим чрезвычайной ситуации.
Как утверждал Следственный комитет, два вертолета Ми-8 Вооруженных сил Украины нанесли «не менее шести авиаударов по жилым домам» в поселке Климово. Губернатор региона Александр Богомаз говорил, что было повреждено около сотни домов. Возбуждено уголовное дело. Позже Минобороны заявило, что нанесшие удар вертолеты были сбиты зенитным ракетным комплексом С-400 в Черниговской области.
В Брянской области с 11 апреля действует желтый уровень террористической опасности.
29 апреля губернатор Курской области, где также был введен высокий уровень террористической опасности, Роман Старовойт сообщил о минометном обстреле пограничного пропуска в Рыльском районе на границе с Украиной.