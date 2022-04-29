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Военная операция на Украине ,  
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В Брянской области обстреляли отделение пограничного управления ФСБ

При обстреле никто не пострадал, но были повреждены сети водо- и электроснабжения, а на кладбище упало дерево, сообщил губернатор Александр Богомаз
Фото: Паша Павлов / БЕЛАЯ БЕРЕЗКА / VK
Фото: Паша Павлов / БЕЛАЯ БЕРЕЗКА / VK

Отделение пограничного управления ФСБ по Брянской области было обстреляно из минометов со стороны Украины, заявил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

«29 апреля подвергнуто минометному обстрелу с территории Украины отделение пограничного управления ФСБ России по Брянской области в пгт Белая Березка Трубчевского района. В результате обстрела пострадавших нет», — написал он в Telegram.

В результате стрельбы были повреждены сети водо- и электроснабжения. На данный момент их работа восстановлена. Помимо того, при обстреле на кладбище упало дерево.

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Фото:Валентин Огиренко / Reuters

14 апреля в Климовском районе Брянской области в результате обстрела пострадали восемь человек, власти вводили режим чрезвычайной ситуации.

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Фото:cp_32 / VK

Как утверждал Следственный комитет, два вертолета Ми-8 Вооруженных сил Украины нанесли «не менее шести авиаударов по жилым домам» в поселке Климово. Губернатор региона Александр Богомаз говорил, что было повреждено около сотни домов. Возбуждено уголовное дело. Позже Минобороны заявило, что нанесшие удар вертолеты были сбиты зенитным ракетным комплексом С-400 в Черниговской области.

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В Брянской области с 11 апреля действует желтый уровень террористической опасности.

29 апреля губернатор Курской области, где также был введен высокий уровень террористической опасности, Роман Старовойт сообщил о минометном обстреле пограничного пропуска в Рыльском районе на границе с Украиной.

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Теги
Елена Чернышова
Брянская область обстрел погрануправление ФСБ Военная операция на Украине Александр Богомаз
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