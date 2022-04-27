Губернатор Курской области сообщил о перехвате украинского беспилотника

По данным губернатора, беспилотники были сбиты системами ПВО этой ночью. «Никто не пострадал, разрушений нет», — добавил он.

Роман Старовойт (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

В ночь на 27 апреля расчеты ПВО перехватили украинский беспилотник в небе над Курской областью, сообщил в Telegram губернатор Роман Старовойт.

«Предварительные сведения подтвердились — в небе над Курской областью был перехвачен украинский беспилотный летательный аппарат. Расчеты нашего ПВО не подвели, отреагировали быстро и эффективно. Никто не пострадал, разрушений нет», — написал он.

По его словам, военные, спецслужбы и региональная администрация полностью контролируют ситуацию, а поводов для беспокойства нет.

Ранее Старовойт сообщал о работе сил ПВО в районе Курска. «Сегодня ночью, в 2:45, многие жители Курска слышали хлопки. <...> По предварительным данным, сработала система ПВО. Жертв и разрушений нет», — уточнял он.

О звуках взрывов в Курске сообщали и местные жители. Сообщения поступали как из центра города, так и с окраин.

10 апреля Старовойт объявил о введении в регионе с 11 апреля желтого, предпоследнего уровня террористической опасности. Причиной он назвал «возможные провокации со стороны украинских националистов».

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С начала военной операции на Украине власти Курской области неоднократно сообщали об обстрелах объектов со стороны соседнего государства. В конце марта Старовойт заявил, что со стороны Украины был обстрелян пропускной пункт в поселке Теткино. 23 апреля он сообщил, что из минометов был обстрелян пункт пропуска в Глушковском районе. В результате загорелось помещение Россельхознадзора. 25 апреля в селе Боровское расчеты российских ПВО сбили два украинских беспилотника, сообщал глава региона.

Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля. Власти Украины разорвали дипотношения с Россией, в стране ввели военное положение.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее неоднократно призывал западные страны передавать Украине вооружение. 22 апреля США анонсировали поставку разработанных для Украины беспилотников Phoenix Ghost. Кроме этого, на вооружении Киева находятся турецкие беспилотники Bayraktar и советские Ту-141.



