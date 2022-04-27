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Общество ,  
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В Курске и Белгороде произошли серии взрывов

О взрывах сообщил губернатор Белгородской области, а также жители обоих городов. Местные сообщества в соцсетях опубликовали видео, на которых слышны звуки взрывов, также видно светящийся шар в небе
Фото: Belinter / VK
Фото: Belinter / VK

Жители Курска и Белгорода сообщают о звуках взрывов, раздавшихся около 03:00–03:30.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в 4:15 опубликовал в Telegram сообщение о том, что проснулся «от громкого звука, похожего на взрыв». Позже, по его словам, прогремели еще три взрыва.

Video

«Пока ни одна дежурная служба города и области не находит причину этого звука. Поиск продолжается, результаты сразу сообщу», — написал Гладков.

Сообщество «Белгород Новости» «ВКонтакте» опубликовало видео, которое, как следует из подписи, было снято в микрорайоне на западе города. На видео в небе появляется светящийся шар, который движется по восходящей траектории, затем пропадает.

Сообщения о звуках взрывов также поступают из Курска. Издание «КурскCity» пишет со ссылкой на местных жителей, что звуки взрывов раздаются как в центре города, так и на окраинах. «Одна из жительниц города Курска получила ответ от городской экстренной службы, что в городе работают системы ПВО», — пишет издание.

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Сообщество «ВКонтакте» «Курский Бомондъ» публикует видео от подписчиков, на котором слышны отдельные сильные хлопки. В комментариях жители города сообщают, что проснулись от звуков взрывов. Некоторые пишут, что в это же время слышали звук летящих самолетов.

Позже губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что, по предварительным данным, в городе сработала система ПВО. Жертв и разрушений нет.

Оба региона неоднократно сообщали об обстрелах объектов на своей территории со стороны Украины. В конце марта глава Курской области Роман Старовойт заявил, что со стороны Украины был обстрелян пропускной пункт в поселке Теткино. 23 апреля он сообщил, что из минометов был обстрелян пункт пропуска в Глушковском районе. В результате загорелось помещение Россельхознадзора. При этом никто не пострадал, уточнил он. 25 апреля в селе Боровское расчеты российских ПВО сбили два украинских беспилотника, сообщал Старовойт.

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщал об обстрелах сел — Нехотеевки, Журавлевки, Головчино. В результате были повреждены жилые дома, несколько человек получили ранения.

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Мария Лисицына Мария Лисицына
Белгородская область Курская область Вячеслав Гладков
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