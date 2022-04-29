В Курской области на границе с Украиной обстреляли пункт пропуска

По словам губернатора Романа Старовойта, стрельбу по пограничному пункту в Рыльском районе вели из минометов со стороны Украины. Ответным огнем орудия были уничтожены

Роман Старовойт (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

В Курской области на границе с Украиной обстреляли из минометов пункт пропуска, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram.

«Утро в приграничном Рыльском районе было неспокойным. Около 8:00 из минометов был обстрелян пункт пропуска в селе Крупец», — написал он.

По его словам, военные и пограничники в ответ уничтожили огневые точки. Жертв и разрушений нет.

Курская область с юго-западной и западной стороны с Сумской областью Украины.

В регионе с 11 апреля действует желтый уровень террористической опасности — второй из трех возможных. Старовойт пояснил, что решение было принято из-за «возможных провокаций» со стороны Украины.

Местные власти неоднократно заявляли об обстрелах пограничных пунктов. Так, 23 апреля Старовойт сообщил, что обстрелу со стороны Украины подвергся пункт пропуска в Глушковском районе, в результате загорелось помещение Россельхознадзора. 13 апреля стрельба из стрелкового оружия была открыта по пограничному пункту в Кореневском районе.

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27 апреля жители Курска рассказывали, что в городе были слышны звуки взрывов. Позже губернатор сообщил, что, по предварительным данным, сработала система ПВО.