В Курской области на границе с Украиной обстреляли пункт пропуска
В Курской области на границе с Украиной обстреляли из минометов пункт пропуска, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram.
«Утро в приграничном Рыльском районе было неспокойным. Около 8:00 из минометов был обстрелян пункт пропуска в селе Крупец», — написал он.
По его словам, военные и пограничники в ответ уничтожили огневые точки. Жертв и разрушений нет.
Курская область с юго-западной и западной стороны с Сумской областью Украины.
В регионе с 11 апреля действует желтый уровень террористической опасности — второй из трех возможных. Старовойт пояснил, что решение было принято из-за «возможных провокаций» со стороны Украины.
Местные власти неоднократно заявляли об обстрелах пограничных пунктов. Так, 23 апреля Старовойт сообщил, что обстрелу со стороны Украины подвергся пункт пропуска в Глушковском районе, в результате загорелось помещение Россельхознадзора. 13 апреля стрельба из стрелкового оружия была открыта по пограничному пункту в Кореневском районе.
27 апреля жители Курска рассказывали, что в городе были слышны звуки взрывов. Позже губернатор сообщил, что, по предварительным данным, сработала система ПВО.