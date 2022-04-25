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Военная операция на Украине ,  
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В Курской области сбили два украинских беспилотника

По данным губернатора, беспилотники были сбиты ранним утром в районе села Боровское Курской области
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В селе Боровское Курской области расчеты российских ПВО сбили два украинских беспилотника, пострадавших и разрушений нет. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«Сегодня в 4:15 утра в селе Боровское Рыльского района расчеты российских ПВО сбили два украинских беспилотника. Жертв, пострадавших и разрушений нет. Ситуация полностью контролируется», — написал он.

10 апреля Старовойт объявил о введении в регионе с 11 апреля желтого, предпоследнего, уровня террористической опасности. Причиной он назвал «возможные провокации со стороны украинских националистов».

Также желтые уровни опасности объявлены в Брянской, Белгородской и Воронежской областях.

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Фото:actual32 / VK

Россия ведет специальную военную операцию на Украине с 24 февраля, ее целью президент Владимир Путин называл «демилитаризацию и денацификацию» соседнего государства и защиту населения ДНР и ЛНР от «геноцида киевского режима». Власти Украины разорвали дипотношения с Россией, в стране ввели военное положение.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно призывал западные страны передавать Украине вооружение. 22 апреля США анонсировали поставку разработанных для Украины беспилотников Phoenix Ghost. Ранее президент США Джо Байден заявил, что в рамках военной помощи в совокупности на $1 млрд Штаты поставят Украине в том числе системы противовоздушной обороны (ПВО) и беспилотники. NBC сообщал, что речь идет об американских дронах-камикадзе Switchblade. Кроме этого, на вооружении Украины находятся турецкие беспилотники Bayraktar и советские Ту-141.

Россия неоднократно выступала против «накачивания Украины оружием». Как отмечали в МИДе, это говорит о незаинтересованности США и их союзников в разрешении ситуации в стране.

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Теги
Илья Фурсеев Илья Фурсеев
Курская область беспилотники ПВО Военная операция на Украине

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