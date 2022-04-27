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Военная операция на Украине ,  
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Губернатор Курской области сообщил о сработавшей ночью системе ПВО

Ночью жители Курска сообщали о звуках взрывов. Старовойт сообщил, что, по предварительным данным, в городе сработала система ПВО. Жертв и разрушений нет
Фото: Минобороны России / ТАСС
Фото: Минобороны России / ТАСС

В районе Курска в ночь на среду, 27 апреля, по предварительным данным, сработала система ПВО, сообщил в Telegram губернатор Курской области Роман Старовойт.

«Сегодня ночью, в 2:45, многие жители Курска слышали хлопки. Детали инцидента уточняются. По предварительным данным, сработала система ПВО. Жертв и разрушений нет», — написал он.

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О звуках взрывов в Курске сообщали местные жители. Сообщения поступали как из центра города, так и с окраин. По данным издания «КурскCity», местной жительнице сообщили в городской экстренной службе о сработавшей системе ПВО.

В Курске и Белгороде произошли серии взрывов
Общество
Фото:Belinter / VK

В местных сообществах в соцсетях также появились видео, на которых были слышны отдельные звуки взрывов.

Также серия взрывов произошла в Белгороде. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщал, что проснулся «от громкого звука, похожего на взрыв», затем произошло еще три взрыва. На тот момент экстренные службы не комментировали причину, уточнял он. О взрывах писали и местные жители в соцсетях.

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В понедельник, 25 апреля, Старовойт сообщал, что расчеты российских ПВО сбили два украинских беспилотника в селе Боровское. Жертв и пострадавших не было.

С 10 апреля в Курской области действует желтый уровень террористической опасности.

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Теги
Мария Лисицына Мария Лисицына
Роман Старовойт Курская область комплексы ПВО
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