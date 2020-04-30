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«Аэрофлот» назвал условия выдачи компенсации за билет на отмененный рейс

Оформить сертификат онлайн нельзя, придется посетить офис собственных продаж «Аэрофлота» или представительство авиакомпании. Оформление в них начнется лишь после отмены требований о самоизоляции
Аэрофлот AFLT ₽75,76 -0,97% Купить
Фото: Sergei Grits / AP
Фото: Sergei Grits / AP

В качестве компенсации за билеты на отмененные рейсы из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 пассажирам «Аэрофлота» будут выдаваться сертификаты, номинальная стоимость которых будет равна цене пропавших билетов. Аналогичные сертификаты смогут получить и те, чей рейс в период пандемии не был отменен, однако пассажиры заблаговременно заявили об отказе от полета, говорится в сообщении авиакомпании. Последнее правило распространяется и на тех, кто покупал билет по невозвратным тарифам.

У тех, чей рейс был отменен, все-таки будет преимущество — при оплате сертификатом нового билета они получат скидку 15% от его стоимости.

Получить сертификаты смогут все, кто до 1 мая купил билеты на рейсы «Аэрофлота»:

  • в Китай или из Китая — на 18 февраля и позже;
  • в другие страны или из них — на 5 марта и позже;
  • внутри России — на 18 марта и позже

Оформить сертификат онлайн нельзя, придется посетить офис собственных продаж «Аэрофлота» или представительство авиакомпании. Но оформление в них начнется лишь после отмены требований о самоизоляции и не раньше 15 мая.

Использовать сертификат разрешается в течение трех лет с даты, указанной в первоначальном билете.

Регулярные и чартерные рейсы в другие страны полностью приостановлены в России с 27 марта, осуществляются только перелеты для вывоза россиян из других стран.

«Аэрофлот» на 40% сократил зарплаты руководству
Бизнес
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

8 апреля Ассоциация туроператоров (АТОР) сообщила, что «Аэрофлот» приостановил операции по возврату денег за билеты, аннулированные из-за пандемии коронавируса. Лоукостер «Победа» (входит в группу компаний «Аэрофлот») в начале апреля сообщил, что деньги за отмененные рейсы автоматически вернутся на личный счет клиента на сайте авиакомпании. До 1 июня 2021 года их можно будет потратить на любые рейсы лоукостера. Если пользователь не израсходует средства до этого срока, они автоматически зачислятся на его банковский счет.

Количество пассажиров группы «Аэрофлот» в марте упало на 34%
Бизнес
Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

29 апреля официальный представитель «Аэрофлота» Михаил Демин сообщил РБК, что компания разработала программу выдачи ваучеров взамен не использованных из-за пандемии коронавируса авиабилетов.

Автор: Евгений Калюков
Теги: «Аэрофлот», отмена рейса, коронавирус
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