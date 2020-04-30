«Аэрофлот» назвал условия выдачи компенсации за билет на отмененный рейс
В качестве компенсации за билеты на отмененные рейсы из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 пассажирам «Аэрофлота» будут выдаваться сертификаты, номинальная стоимость которых будет равна цене пропавших билетов. Аналогичные сертификаты смогут получить и те, чей рейс в период пандемии не был отменен, однако пассажиры заблаговременно заявили об отказе от полета, говорится в сообщении авиакомпании. Последнее правило распространяется и на тех, кто покупал билет по невозвратным тарифам.
У тех, чей рейс был отменен, все-таки будет преимущество — при оплате сертификатом нового билета они получат скидку 15% от его стоимости.
Получить сертификаты смогут все, кто до 1 мая купил билеты на рейсы «Аэрофлота»:
- в Китай или из Китая — на 18 февраля и позже;
- в другие страны или из них — на 5 марта и позже;
- внутри России — на 18 марта и позже
Оформить сертификат онлайн нельзя, придется посетить офис собственных продаж «Аэрофлота» или представительство авиакомпании. Но оформление в них начнется лишь после отмены требований о самоизоляции и не раньше 15 мая.