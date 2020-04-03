«Победа» через год вернет деньги за отмененные из-за коронавируса рейсы

Средства автоматически вернутся на счета в личных кабинетах на сайте лоукостера. До 1 июня 2021 года их можно потратить на любые билеты авиакомпании. Если деньги так и не будут израсходованы, они зачислятся на банковский счет

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Лоукостер «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») вернет деньги за билеты на отмененные из-за пандемии рейсы, сообщается на сайте авиакомпании.

«Возврат средств по отмененным рейсам производится автоматически на счет в личном кабинете на pobeda.aero», — говорится в заявлении.

До 1 июня 2021 года вернувшиеся на счет деньги можно будет потратить на любые рейсы «Победы». Если пользователь не израсходует их до этого срока, средства автоматически зачислятся на его банковский счет.

Для клиентов компании, у которых нет аккаунта на сайте, авиакомпания создаст личный кабинет и пришлет ссылку на него на электронную почту, указанную при бронировании.

Кроме того, «Победа» сделает почтовую рассылку с инструкцией, как потратить на другие билеты вернувшиеся на счет в личном кабинете деньги и пришлет промокод на скидку 10% для будущих перелетов.