Количество пассажиров группы «Аэрофлот» в марте упало на 34%

Из-за пандемии коронавируса и отмены рейсов группа «Аэрофлот» в марте 2020 года перевезла на 34% пассажиров меньше, чем годом ранее, — 3 млн человек. Авиакомпания «Победа», входящая в группу, решила полностью приостановить полеты

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Пассажирские перевозки группы компаний «Аэрофлот» (помимо одноименной компании в нее входят «Россия», «Победа» и «Аврора») снизились в марте 2020 года на 34,3%, до 3 млн пассажиров. Об этом говорится в сообщении на сайте «Аэрофлота».

Международные перевозки «Аэрофлота» сократились на 54%, до 730 тыс. человек, региональные — на 18%, до 2 млн пассажиров. Общее количество рейсов группы снизилось с 35,4 тыс. (в марте 2019 года) до 29,6 тыс. человек.

Процент занятости пассажирских кресел по группе, один из главных экономических показателей для авиакомпаний, снизился на 17,7 п.п., до 62,6%. «На операционные результаты первого квартала и марта 2020 года повлияла динамика спроса и значительные ограничения на полеты, связанные с распространением коронавирусной инфекции в мире», — отмечает пресс-служба группы. На показатели внутренних линий повлияло «выпадение» трансферов из и в российские регионы со стыковкой в Москве, а также ограничения на передвижение граждан.

Сама компания «Аэрофлот» перевезла в марте 1,7 млн пассажиров, что на 41,4% ниже, чем годом ранее. На международных направлениях пассажиропоток упал на 54%, до 730 тыс. человек, на перевозках внутри страны — на 28,3%, до 1 млн. Падение пассажиропотока было зафиксировано еще в начале первого квартала. В январе—феврале услугами «Аэрофлота» воспользовались 5,2 млн пассажиров, что почти на 5% ниже аналогичного периода прошлого года. Перевозчик связывал снижение с ограничениями на въезд, введенными странами Азии и Европы из-за угрозы распространения коронавируса.