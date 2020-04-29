«Аэрофлот» разработал программу по возврату денег за билеты ваучерами

«Аэрофлот» разработал программу по выдаче ваучеров взамен не использованных из-за пандемии коронавируса авиабилетов. Об этом РБК сообщил официальный представитель авиакомпании Михаил Демин.

«Мы действительно пришли к необходимости запуска решения для быстрого возврата средств пассажирам, которые не готовы ждать нормализации ситуации», — отметил он.

По его словам, компания планирует предлагать пассажирам ваучеры на сумму возвращенных средств за билет и бонусом добавлять к нему скидку. Демин отметил, что программа коснется не только вынужденных возвратов за отмененные рейсы, но и добровольных, когда планы пассажира поменялись в связи с эпидемиологической обстановкой.

Представитель «Аэрофлота» заявил, что программа будет распространяться как на внутренние, так и на международные перелеты. «Предполагается, что выдача будет осуществляться до конца года, со сроком действия сертификата три года», — сказал он.