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«Аэрофлот» разработал программу по возврату денег за билеты ваучерами

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«Аэрофлот» разработал программу по выдаче ваучеров взамен не использованных из-за пандемии коронавируса авиабилетов. Об этом РБК сообщил официальный представитель авиакомпании Михаил Демин.

«Мы действительно пришли к необходимости запуска решения для быстрого возврата средств пассажирам, которые не готовы ждать нормализации ситуации», — отметил он.

По его словам, компания планирует предлагать пассажирам ваучеры на сумму возвращенных средств за билет и бонусом добавлять к нему скидку. Демин отметил, что программа коснется не только вынужденных возвратов за отмененные рейсы, но и добровольных, когда планы пассажира поменялись в связи с эпидемиологической обстановкой.

«Аэрофлот» поддержал идею ваучеров вместо возврата денег за отмену рейсов
Бизнес
Фото: Максим Шеметов / Reuters

Представитель «Аэрофлота» заявил, что программа будет распространяться как на внутренние, так и на международные перелеты. «Предполагается, что выдача будет осуществляться до конца года, со сроком действия сертификата три года», — сказал он.

Ранее с подобным предложением выступила Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), в которую не входит «Аэрофлот». Глава АЭВТ Владимир Тасун направил письмо правительству, в котором сообщил, что авиакомпаниям необходимо сохранить оставшиеся средства для зарплат сотрудникам и покрытия расходов.

Туроператоры заявили о приостановке «Аэрофлотом» возврата денег за билеты
Бизнес
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев эту идею поддержал. Принять нормативный акт, который позволил бы не выплачивать денежную компенсацию за билеты на отмененные рейсы, он предлагал в письме на имя президента Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина. Савельев писал, что можно зачислять средства на личный счет пассажира в авиакомпании или выдавать сертификаты, которые в будущем можно использовать для покупки билетов.

В начале апреля Ассоциация туроператоров России заявила, что «Аэрофлот» приостановил операции по возврату средств за билеты, которые аннулировали из-за пандемии коронавируса.

Теги: «Аэрофлот», коронавирус
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