Туроператоры заявили о приостановке «Аэрофлотом» возврата денег за билеты

По информации АТОР, авиакомпания технически приостановила оформление как добровольных, так и вынужденных возвратов, не предупредив об этом агентов

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Авиакомпания «Аэрофлот» приостановила операции по возврату денег за билеты, аннулированные из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров (АТОР).

Партнеры авиакомпании, как отмечает ассоциация, указывают, что перевозчик закрыл техническую возможность оформлять возвраты за аннулированные билеты. АТОР указывает, что еще на прошлой неделе она работала. Агенты проводили процедуру помощи собственных средств, а затем получали деньги от авиакомпании. Сейчас система не позволяет оформить ни добровольный, ни вынужденный возврат.

Представитель «Аэрофлота» отказался прокомментировать РБК ситуацию.

В АТОР добавили, что авиакомпания пока не объяснила агентам, как будет работать новая технология возврата денег за аннулированные билет. «Фактически, на данный момент перевозчик просто приостановил выполнение своих обязательств перед потребителем, не объявляя это официально», — говорится в сообщении ассоциации.