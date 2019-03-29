В США назвали целью российских военных в Венесуэле восстановление С-300

Российские зенитные ракетные системы вышли из строя после серии масштабных блэкаутов в Венесуэле. Восстановить их работу после отключений электроэнергии приехали российские эксперты, считают в Госдепе

ЗРК ​С-300 (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Прилетевшие в Венесуэлу военные из России помогают властям Боливарианской Республики восстановить работу российских зенитных ракетных систем С-300, которая была нарушена рядом масштабных отключений электроэнергии в стране. Об этом, выступая на брифинге, заявил спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс, видеозапись с этого мероприятия опубликована в официальном Twitter американского внешнеполитического ведомства.

«Как мы и думали с самого начала, одна из вещей, которыми они [российские военные] там занимаются, — это помогают режиму [президента Николаса Мадуро] с системами С-300, которые технически пострадали от блэкаутов», — сказал Абрамс, заметив, что не знает, какое именно обслуживание проводят эксперты. «Что еще они делают? Вы понимаете, они наблюдают [за ситуацией]», — указал чиновник. Остальных комментариев по этому поводу он не привел.

Известно, что два дивизиона систем С-300ВМ (наиболее совершенная модификация С-300) были поставлены в Боливарианскую Республику в 2013 году. Новых подобных контрактов Москва и Каракас с тех пор не заключали, говорил 25 марта военно-дипломатический источник «РИА Новости».

Три масштабных отключения электроэнергии произошли в Венесуэле в марте. Из-за случившегося работу, в том числе, прекращали три линии метрополитена в Каракасе, без света оставались жители по меньшей мере 16 штатов Венесуэлы. Республиканские власти произошедшее впоследствии связали с кибератакой на автоматическую систему контроля ГЭС, к которой якобы были причастны США.

О том, что в Венесуэлу для консультаций по военно-техническому сотрудничеству прилетели 99 российских военнослужащих, стало известно на прошлой неделе. Об этом написала газета El Nacional. Позже эти данные подтвердили в венесуэльском Министерстве связи и информации и российском МИДе. В последнем тогда отметили, что в республике находятся «военные эксперты [из России], которые реально занимаются реализацией положений договоров по военно-техническому сотрудничеству». Помощник президента России Юрий Ушаков в свою очередь указал, что «это все [происходит] в рамках нормальных отношений с законным правительством [Венесуэлы]».​