Второй депутат ответил на слова Кадырова о попытке заказа покушения
Депутат Госдумы от Ингушетии Бекхан Барахоев опроверг участие в подготовке покушения на Рамзана Кадырова. Об этом он заявил на встрече с общественностью Малгобека.
«Аллах свидетель моим словам, я ничего об этом не знаю, не имею и не имел к этому отношения», — сказал Барахоев на ингушском языке, отвечая на соответствующий вопрос (перевод ТАСС).
10 октября в ходе совещания с силовиками глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о подготовке покушения на него. В этом контексте он упомянул сенатора Сулеймана Керимова, а также депутатов Госдумы Ризвана Курбанова и Барахоева. «Есть свидетели, есть люди, у которых они [Керимов, Курбанов и Барахоев] заказывали, спрашивали, за сколько вы можете принять заказ [на убийство]», — приводил ТАСС перевод его слов с чеченского языка. Кадыров пригрозил кровной местью, в случае если они не докажут свою невиновность.
Тогда же глава Чечни заявил о попытках придать «национальный окрас» ситуации со стрельбой в московском офисе Wildberries и обвинить «кадыровцев» в том, что они были зачинщиками конфликта. «Глубоко заблуждается тот, кто считает, что можно стравить на бытовой почве целые народы. За слова нужно отвечать! Если есть вопросы ко мне, то никаких проблем нет», — подчеркнул глава Чечни.
Первым на обвинения ответил Ризван Курбанов, заявивший, что никогда не участвовал в подготовке покушения. «Официально заявляю, что никогда не участвовал в подготовке убийства Кадырова Рамзана Ахматовича, и тому свидетель Всевышний. Я всегда с глубоким уважением относился к семье Кадыровых, еще со времен, когда очень близко дружил с Ахмат Хаджи (отец Рамзана Кадырова, погиб при теракте в мае 2004 года. — РБК)», — сказал депутат, отметив, что никогда не имел никакого отношения к Wildberries.
В начале лета Wildberries и оператор наружной рекламы Russ объявили об объединении. В июле было зарегистрировано их совместное предприятие — ООО «РВБ». «Вайлдберриз» получил в нем 65%, Russ через ООО «Стинн» — 35%. На фоне сделки между основателем маркетплейса Татьяной Ким (до начала октября носила фамилию Бакальчук) и ее мужем Владиславом Бакальчуком возник конфликт. Кадыров поддержал Бакальчука, заявив о «рейдерском захвате» компании. Ким в ответ сказала, что «это не рейдерский захват, это развод». Она подала иск о разводе летом, первое заседание состоялось в середине сентября.
18 сентября у офиса Wildberries недалеко от Кремля произошел вооруженный конфликт, в результате которого погибли двое охранников Wildberries, семь человек были ранены. В Wildberries заявили, что огонь первыми открыли вооруженные люди, сопровождавшие Бакальчука.
В конфликте, в частности, участвовали бывший боец ММА, чемпион мира по тхэквондо, замкомандира подразделения Росгвардии «Ахмат-1» Умар Чичаев и другие уроженцы республик Северного Кавказа. Всего по делу были арестованы 30 человек. Бакальчук после стрельбы был задержан. На следующий день он заявил, что находится дома и что с ним «все в порядке».
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