Второй депутат ответил на слова Кадырова о попытке заказа покушения

На прошлой неделе Рамзан Кадыров сообщил о попытке подготовки покушения на него и пригрозил кровной местью, упомянув сенатора Керимова, а также депутатов Барахоева и Курбанова. Оба депутата обвинения отвергли

Бекхан Барахоев (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Депутат Госдумы от Ингушетии Бекхан Барахоев опроверг участие в подготовке покушения на Рамзана Кадырова. Об этом он заявил на встрече с общественностью Малгобека.

«Аллах свидетель моим словам, я ничего об этом не знаю, не имею и не имел к этому отношения», — сказал Барахоев на ингушском языке, отвечая на соответствующий вопрос (перевод ТАСС).

10 октября в ходе совещания с силовиками глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о подготовке покушения на него. В этом контексте он упомянул сенатора Сулеймана Керимова, а также депутатов Госдумы Ризвана Курбанова и Барахоева. «Есть свидетели, есть люди, у которых они [Керимов, Курбанов и Барахоев] заказывали, спрашивали, за сколько вы можете принять заказ [на убийство]», — приводил ТАСС перевод его слов с чеченского языка. Кадыров пригрозил кровной местью, в случае если они не докажут свою невиновность.

Тогда же глава Чечни заявил о попытках придать «национальный окрас» ситуации со стрельбой в московском офисе Wildberries и обвинить «кадыровцев» в том, что они были зачинщиками конфликта. «Глубоко заблуждается тот, кто считает, что можно стравить на бытовой почве целые народы. За слова нужно отвечать! Если есть вопросы ко мне, то никаких проблем нет», — подчеркнул глава Чечни.

Первым на обвинения ответил Ризван Курбанов, заявивший, что никогда не участвовал в подготовке покушения. «Официально заявляю, что никогда не участвовал в подготовке убийства Кадырова Рамзана Ахматовича, и тому свидетель Всевышний. Я всегда с глубоким уважением относился к семье Кадыровых, еще со времен, когда очень близко дружил с Ахмат Хаджи (отец Рамзана Кадырова, погиб при теракте в мае 2004 года. — РБК)», — сказал депутат, отметив, что никогда не имел никакого отношения к Wildberries.