Глава Дагестана заявил о готовности поддержать Керимова в трудную минуту

Накануне глава Чечни Кадыров сообщил о попытке подготовки покушения на него и пригрозил кровной местью, упомянув сенатора Керимова и двух депутатов Госдумы

Глава Дагестана Сергей Меликов, выступая на открытии реконструированного парка им. поэта Сулеймана Стальского, поблагодарил сенатора от республики Сулеймана Керимова за «добрые дела» и пообещал, что дагестанский народ его поддержит, если такая поддержка понадобится. Видеозапись с выступлением Меликова опубликовала его пресс-служба.

«Земляк и тезка нашего великого классика, сенатор и меценат Сулейман Абусаидович Керимов многое сделал для того, чтобы имя великого ашуга (поэта. — РБК) звучало громче и значимее в реалиях современности и на республиканском и на федеральном уровне, а этот прекрасный парк — подарок махачкалинцам и всем гостям города — одно из многих добрых дел Сулеймана Абусаидовича», — сказал глава региона.

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Он подчеркнул, что все дела Керимова «идут от чистого сердца», включая помощь семьям участников спецоперации, восстановление иудейского и православного храмов в Дербенте, сожженных террористами в июне, а также поддержка семей полицейских, погибших при отражении той атаки.

«Дагестан всегда поддержит его в трудную минуту, когда это будет нужно», — заключил Меликов.

Самого Керимова на мероприятии не было, но присутствовала жена сенатора, Фируза Керимова.

Ранее Рамзан Кадыров сообщил о подготовке покушения на него. В ходе совещания с силовиками глава Чечни, в частности, упомянул Керимова, а также депутатов Госдумы Ризвана Курбанова и Бекхана Барахоева. «Есть свидетели, есть люди, у которых они [Керимов, Курбанов и Барахоев] заказывали, спрашивали, за сколько вы можете принять заказ [на убийство]», — приводил ТАСС перевод его слов с чеченского языка. Кадыров пообещал сенатору и депутатам кровную месть, в случае если они не докажут свою «невиновность».

Также глава Чечни заявил о попытках придать «национальный окрас» ситуации со стрельбой в московском офисе Wildberries и обвинить «кадыровцев» в том, что они были зачинщиками конфликта. «Глубоко заблуждается тот, кто считает, что можно стравить на бытовой почве целые народы. За слова нужно отвечать! Если есть вопросы ко мне, то никаких проблем нет», — подчеркнул глава Чечни.

Накануне Кадырову ответил на обвинения Ризван Курбанов, заявивший, что никогда не участвовал в подготовке покушения на него. «Официально заявляю, что никогда не участвовал в подготовке убийства Кадырова Рамзана Ахматовича, и тому свидетель Всевышний. Я всегда с глубоким уважением относился к семье Кадыровых, еще со времен, когда очень близко дружил с Ахмат Хаджи (отец Рамзана Кадырова, погиб при теракте в мае 2004 года. — РБК)», — сказал депутат, отметив, что никогда не имел никакого отношения к Wildberries.

Керимов и Барахоев обвинения пока никак не комментировали. В то же время некоторые дагестанские телеграм-каналы начали публиковать обращения в поддержку Керимова, например, такой пост появился в канале «Что там у дагестанцев?» (95 тыс. подписчиков). 11 октября был создан телеграм-канал «За нашего Сулеймана!», пост с его анонсом репостнул главный региональный телеканал РГВК «Дагестан». В канале публикуются ролики в поддержку Керимова.