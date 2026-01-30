Кадыров сообщил о встрече с главой администрации президента Вайно

Рамзан Кадыров и Антон Вайно (Фото: RKadyrov_95 / Telegram)

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров встретился с руководителем администрации президента России Антоном Вайно в Москве. Об этом Кадыров сообщил в своем телеграм-канале.

«Обсудили широкий круг вопросов, связанных с социально-экономическим развитием Чеченской Республики», — написал он.

Кадыров поблагодарил Вайно за поддержку Чеченской Республики и отметил, что благодаря его участию удалось решить многие вопросы, имеющие «принципиальное значение для устойчивого развития региона».

29 января Кадыров принял участие в переговорах президента России Владимира Путина с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Зейд аль Нахайяном в Кремле.

Экс-руководитель администрации главы Чечни Ибрагим Закриев 14 января опубликовал видео с Кадыровым на фоне сообщений о его госпитализации: в нем глава республики говорит, что не находится в больнице.

В начале января в Чечне уже опровергали информацию о госпитализации Кадырова. Министр по нацполитике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев опубликовал ролик, в котором Кадыров подтвердил, что 2 января посетил пятничную молитву, а днем ранее занимался отправкой военной техники бойцам военной операции. Дудаев назвал слухи о плохом здоровье главы Чечни вбросом. Сам Кадыров заявил тогда, что у него «настрой боевой».