Песков после слов Кадырова о покушении посоветовал обратиться в полицию
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать слова главы Чечни Рамзана Кадырова о подготовке покушения на него. Он отметил, что в случае поступления угроз следует обращаться в правоохранительные органы, передает корреспондент РБК.
«Вы знаете, мы не комментируем эту ситуацию. Если есть угрозы, гражданин обращается в правоохранительные органы, которые принимают меры», — говорит Песков.
О подготовке покушения Кадыров рассказал 10 октября во время совещания с силовиками. В этом контексте он упомянул сенатора Сулеймана Керимова, а также депутатов Госдумы Ризвана Курбанова и Бекхана Барахоева. «Есть свидетели, есть люди, у которых они заказывали, пытались, за сколько вы можете взять заказ [на убийство]», — приводил ТАСС перевод его слов с чеченского языка. Кадыров пригрозил «кровной местью», в случае если они не докажут свою невиновность.
Керимов слова главы Чечни не комментировал. Оба упомянутых Кадыровым депутата отвергли обвинения. «Официально заявляю, что никогда не участвовал в подготовке убийства Кадырова Рамзана Ахматовича, и тому свидетель Всевышний. Я всегда с глубоким уважением относился к семье Кадыровых», — сказал Курбанов. Барахоев также заявил, что ничего не знает о подготовке покушения и не причастен к нему.
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