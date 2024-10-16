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Объединение и развод в Wildberries ,  
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Песков после слов Кадырова о покушении посоветовал обратиться в полицию

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Объединение и развод в Wildberries
Дмитрий Песков отметил, что в случае поступления угроз следует обращаться в правоохранительные органы. Так он прокомментировал слова главы Чечни о попытке покушения на него
Рамзан Кадыров
Рамзан Кадыров (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать слова главы Чечни Рамзана Кадырова о подготовке покушения на него. Он отметил, что в случае поступления угроз следует обращаться в правоохранительные органы, передает корреспондент РБК.

«Вы знаете, мы не комментируем эту ситуацию. Если есть угрозы, гражданин обращается в правоохранительные органы, которые принимают меры», — говорит Песков.

О подготовке покушения Кадыров рассказал 10 октября во время совещания с силовиками. В этом контексте он упомянул сенатора Сулеймана Керимова, а также депутатов Госдумы Ризвана Курбанова и Бекхана Барахоева. «Есть свидетели, есть люди, у которых они заказывали, пытались, за сколько вы можете взять заказ [на убийство]», — приводил ТАСС перевод его слов с чеченского языка. Кадыров пригрозил «кровной местью», в случае если они не докажут свою невиновность.

Керимов слова главы Чечни не комментировал. Оба упомянутых Кадыровым депутата отвергли обвинения. «Официально заявляю, что никогда не участвовал в подготовке убийства Кадырова Рамзана Ахматовича, и тому свидетель Всевышний. Я всегда с глубоким уважением относился к семье Кадыровых», — сказал Курбанов. Барахоев также заявил, что ничего не знает о подготовке покушения и не причастен к нему.

Ранее власти Ингушетии сообщили о подготовке провокаций на территории республики. Так, министерство по внешним связям, национальной политике, печати и информации опубликовало скриншот с распространяемыми в интернете призывами останавливать машины с номерами 95-го региона и голить чеченцев. В ведомстве призвали жителей «думать самостоятельно и не позволять эмоциям управлять».

В середине сентября в офисе Wildberries недалеко от Кремля произошла стрельба. Погибли два охранника — уроженцы Ингушетии Исламбек Эльмурзаев и Адам Алмазов, еще семь человек пострадали.

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Ризван Курбанов
В пресс-службе Wildberries сообщили, что огонь открыли мужчины, сопровождавшие Владислава Бакальчука — супруга основательницы компании Татьяны Ким. Ранее он посчитал «рейдерским захватом» сделку с оператором наружной рекламы Russ и попросил о помощи Кадырова. Глава Чечни его поддержал. Татьяна Ким опровергла заявления о «рейдерском восторге».

После перестрелки были арестованы 30 человек, еще 19 назначили административные аресты за неповиновение правоохранителям, Бакальчука задержали. Через сутки бизнесмен рассказал, что находится дома и с ним все в порядке.

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Россия Чечня Рамзан Кадыров Дмитрий Песков покушение Wildberries Сулейман Керимов Ризван Курбанов Бекхан Барахоев
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Рамзан Кадыров

политик, глава Чечни
5 октября 1976 года
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