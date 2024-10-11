Депутат ответил на обвинения в попытке заказа покушения на Кадырова
Депутат Госдумы Ризван Курбанов заявил, что никогда не участвовал в подготовке покушения на Рамзана Кадырова. Видеообращение депутат опубликовал в своем телеграм-канале, отметив, что в настоящее время находится на лечении за границей.
«Официально заявляю, что никогда не участвовал в подготовке убийства Кадырова Рамзана Ахматовича, и тому свидетель Всевышний. Я всегда с глубоким уважением относился к семье Кадыровых, еще со времен, когда очень близко дружил с Ахмат Хаджи (отец Рамзана Кадырова, погиб при теракте в мае 2004 года. — РБК)», — заявил Курбанов.
Он также отметил, что дело первого президента Чечни с достоинством продолжил его сын, который «очень много сделал для восстановления Чечни, для мира на Кавказе и сегодня очень много делает для победы на фронте, для победы над фашизмом».
Курбанов выразил надежду, что придет время, и «справедливость восторжествует», а те «негодяи», которые сегодня «вносят распри и пытаются оговорить», понесут заслуженное наказание. «Хочу также официально заявить, что я не имею никакого отношения к этой компании [Wildberries] и не имел никогда», — заключил депутат.
Кадыров рассказал о подготовке покушения на него и пригрозил кровной местью 10 октября. В ходе совещания с силовиками глава Чечни, в частности, упомянул сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова, а также депутатов Госдумы Ризвана Курбанова и Бекхана Барахоева. «Есть свидетели, есть люди, у которых они [Керимов, Курбанов и Барахоев] заказывали, спрашивали, за сколько вы можете принять заказ [на убийство]», — приводил ТАСС перевод его слов с чеченского языка. Кадыров пообещал сенатору и депутатам кровную месть в случае, если они не докажут свою «невиновность».
Рамзан Кадыров также заявил о попытках придать «национальный окрас» ситуации со стрельбой в московском офисе Wildberries и обвинить «кадыровцев» в том, что они были зачинщиками конфликта. «Глубоко заблуждается тот, кто считает, что можно стравить на бытовой почве целые народы. За слова нужно отвечать! Если есть вопросы ко мне, то никаких проблем нет», — подчеркнул глава Чечни.
В начале лета Wildberries и оператор наружной рекламы Russ объявили об объединении. В июле было зарегистрировано их совместное предприятие — ООО «РВБ». «Вайлдберриз» получил в нем 65%, Russ через ООО «Стинн» — 35%. На фоне сделки между основателями маркетплейса Татьяной Ким (до начала октября носила фамилию Бакальчук) и Владиславом Бакальчуком возник конфликт. Кадыров поддержал Бакальчука, заявив о «рейдерском захвате» компании.
18 сентября у офиса Wildberries недалеко от Кремля произошел вооруженный конфликт, в результате которого погибли двое охранников Wildberries, семь человек были ранены. В Wildberries заявили, что огонь первыми открыли вооруженные люди, сопровождавшие Бакальчука.
В конфликте, в частности, участвовали бывший боец ММА, чемпион мира по тхэквондо, замкомандира подразделения Росгвардии «Ахмат-1» Умар Чичаев и другие уроженцы республик Северного Кавказа. Всего по делу были арестованы 30 человек. Бакальчук после стрельбы был задержан. На следующий день он заявил, что находится дома и что с ним «все в порядке».
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