Депутат ответил на обвинения в попытке заказа покушения на Кадырова

Накануне Кадыров сообщил о попытке подготовки покушения на него и пригрозил кровной местью, упомянув сенатора Керимова, а также депутатов Барахоева и Курбанова. Последний обвинения отверг

Ризван Курбанов (Фото: Государственная Дума Российской Федерации / Global Look Press)

Депутат Госдумы Ризван Курбанов заявил, что никогда не участвовал в подготовке покушения на Рамзана Кадырова. Видеообращение депутат опубликовал в своем телеграм-канале, отметив, что в настоящее время находится на лечении за границей.

«Официально заявляю, что никогда не участвовал в подготовке убийства Кадырова Рамзана Ахматовича, и тому свидетель Всевышний. Я всегда с глубоким уважением относился к семье Кадыровых, еще со времен, когда очень близко дружил с Ахмат Хаджи (отец Рамзана Кадырова, погиб при теракте в мае 2004 года. — РБК)», — заявил Курбанов.

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Он также отметил, что дело первого президента Чечни с достоинством продолжил его сын, который «очень много сделал для восстановления Чечни, для мира на Кавказе и сегодня очень много делает для победы на фронте, для победы над фашизмом».

Курбанов выразил надежду, что придет время, и «справедливость восторжествует», а те «негодяи», которые сегодня «вносят распри и пытаются оговорить», понесут заслуженное наказание. «Хочу также официально заявить, что я не имею никакого отношения к этой компании [Wildberries] и не имел никогда», — заключил депутат.

Кадыров рассказал о подготовке покушения на него и пригрозил кровной местью 10 октября. В ходе совещания с силовиками глава Чечни, в частности, упомянул сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова, а также депутатов Госдумы Ризвана Курбанова и Бекхана Барахоева. «Есть свидетели, есть люди, у которых они [Керимов, Курбанов и Барахоев] заказывали, спрашивали, за сколько вы можете принять заказ [на убийство]», — приводил ТАСС перевод его слов с чеченского языка. Кадыров пообещал сенатору и депутатам кровную месть в случае, если они не докажут свою «невиновность».

Рамзан Кадыров также заявил о попытках придать «национальный окрас» ситуации со стрельбой в московском офисе Wildberries и обвинить «кадыровцев» в том, что они были зачинщиками конфликта. «Глубоко заблуждается тот, кто считает, что можно стравить на бытовой почве целые народы. За слова нужно отвечать! Если есть вопросы ко мне, то никаких проблем нет», — подчеркнул глава Чечни.