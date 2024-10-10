Кадыров заявил о попытке заказать на него покушение и предупредил о мести

«Есть свидетели, есть люди, у которых они заказывали, спрашивали, за сколько вы можете принять заказ», — приводит ТАСС перевод его слов на чеченском языке. Кадыров упоминает Сулеймана Керимова и Бекхана Барахоева

Рамзан Кадыров (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Глава Чечни Рамзан Кадыров во время совещания с чеченскими силовиками сообщил о попытке заказать на него покушение. Видео выступления Кадырова опубликовано в его телеграм-канале, большая его часть на чеченском языке.

В.своем выступлении Кадыров упоминает сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова, а также депутатов Госдумы Бекхана Барахоева и Ризвана Курбанова. «Если они не докажут обратное, я официально объявляю кровную месть Барахоеву, Каримову Сулейману, Курбанову Ризвану. Есть свидетели, есть люди, у которых они заказывали, спрашивали, за сколько вы можете принять заказ [на убийство Рамзана Кадырова]», — приводит ТАСС перевод его слов на чеченском языке.

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Рамзан Кадыров также заявил о попытках придать «национальный окрас» ситуации со стрельбой в московском офисе Wildberries и обвинить кадыровцев в том, что они были зачинщиками конфликта.

«Глубоко заблуждается тот, кто считает, что можно стравить на бытовой почве целые народы. За слова нужно отвечать! Если есть вопросы ко мне, то никаких проблем нет», — сказал глава Чечни.

В июне Wildberries и оператор наружной рекламы Russ объявили об объединении. В июле было зарегистрировано их совместное предприятие — ООО «РВБ». «Вайлдберриз» получил в нем 65%, Russ через ООО «Стинн» — 35%. На фоне сделки между основателями маркетплейса Татьяной Ким (до начала октября носила фамилию Бакальчук) и Владиславом Бакальчуком возник конфликт. Кадыров поддержал Бакальчука и заявил о «рейдерском захвате».

Ким назвала происходящее не рейдерским захватом, а разводом и подала иск о расторжении брака с Бакальчуком.

18 сентября у офиса Wildberries недалеко от Кремля произошел вооруженный конфликт, в результате которого погибли двое охранников Wildberries, семь человек были ранены. В Wildberries заявили, что огонь первыми открыли вооруженные люди, сопровождавшие Бакальчука.

В конфликте, в частности, участвовали бывший боец ММА, чемпион мира по тхэквондо, замкомандира подразделения Росгвардии «Ахмат-1» Умар Чичаев и другие уроженцы республик Северного Кавказа. Всего по делу были арестованы 30 человек. Бакальчук после стрельбы был задержан. На следующий день он заявил, что находится дома и что с ним «все в порядке».