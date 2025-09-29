 Перейти к основному контенту
Украинский омбудсмен рассказала о росте числа разговаривающих на русском

Текущую ситуацию с уровнем защиты украинского языка Ивановская назвала «не критической», но и «не беспроблемной». По словам омбудсмена, на Украине растет количество русскоязычных, особенно в сфере образования
Фото: Алексей Фурман / Getty Images
Фото: Алексей Фурман / Getty Images

На Украине снова растет количество людей, разговаривающих на русском языке, в основном такая тенденция складывается в сфере образования, рассказала уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская в интервью «РБК-Украина».

Омбудсмен охарактеризовала ситуацию как «откат по отношению к людям, разговаривающим на украинском языке». «Да, определенный откат есть, прежде всего в сфере образования. И это очень тревожный сигнал. В 2022 году мы все были настороже: прислушивались к речи каждого», — сказала она.

Сложившуюся тенденцию Ивановская связала с психологическим фактором — «привыканием к войне», но подчеркнула, что ситуация «опасная». Вместе с тем она отметила, что Украина является правовым демократическим государством и не может регулировать, на каком языке разговаривать, например, матери с ребенком. По ее словам, в этой сфере неприемлемы «насилие или дикие методы», однако начинать воспитание надо с роддома.

Текущую ситуацию с уровнем защиты украинского Ивановская назвала «не критической», но и «не беспроблемной». Она напомнила, что языковая политика Украины основана на законе, однако сам по себе он не является догмой и требует уточнений, модернизации и адаптации к реальности.

«Мы получаем жалобы от родителей: ребенка записали в спортшколу, а тренер все время говорит на русском. Такие случаи фиксируем, реагируем, передаем в Секретариат. Но — и это надо признать честно — применить санкции мы не можем, потому что правовая основа для этого отсутствует», — добавила Ивановская.

Омбудсмен объяснила, почему на Украине не время для «языковых патрулей»
Общество
Фото:Sean Kilpatrick / Keystone Press Agency / Global Look Press

«Положительная динамика есть — и она начинается с людей. Количество обращений от граждан растет. Это свидетельствует не только о заинтересованности, но и о формировании зрелой языковой ответственности. Украинцы все чаще реагируют на случаи нарушения языкового закона, и эта нетерпимость к пренебрежению государственным языком — признак здорового гражданского общества», — добавила она.

В 2019 году на Украине вступил в силу закон, закрепивший за украинским исключительные права по сравнению с другими языками, которые используются в стране. По этому закону украинским языком должны владеть и использовать его при исполнении своих обязанностей все госчиновники, служащие, представители сфер торговли, обслуживания, образования, медицины, культуры и др. Кроме того, украинский язык закреплен как основной для киноиндустрии, книгопечатания и издательской деятельности.

При этом в ст. 10 Конституции Украины указано, что русскому и другим языкам нацменьшинств гарантируется свободное развитие, использование и защита. В июле 2025 года Ивановская предложила отменить особый статус русского языка. Свою инициативу она мотивировала стремлением «четко и последовательно формировать единое украиноязычное пространство».

Российские власти неоднократно заявляли о дискриминации в отношении русского языка на Украине.

Милена Костерева
Украина русский язык украинский язык омбудсмен
