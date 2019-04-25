МИД счел закон об украинском языке противоречащим Конституции Украины

Многие положения «скандального» закона об исключительности украинского языка противоречат международно-правовым нормам и Конституции Украины. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова, трансляцию вел телеканал «Россия 24».

По ее словам, речь идет о «принудительной и фактически тотальной» украинизации страны, а некоторые пункты закона предусматривают «прямой запрет» на использование русского языка в различных сферах общественной жизни.​ Захарова подчеркнула, что сам факт наличия к закону 2 тыс. поправок свидетельствует о противоречивости документа и о том, что его неоднозначно воспринимает украинское общество.

Верховная рада приняла закон 25 апреля, за него проголосовали 278 из 450 депутатов. Документ среди прочего определяет лиц, которые обязаны владеть украинским языком и использовать его при исполнении служебных обязанностей. Это руководство страны, парламентарии, судьи и прокуроры, сотрудники Нацбанка Украины, офицеры-контрактники, а также педагоги и медики государственных учреждений. Закон также предусматривает, что все граждане Украины должны знать национальный язык.

Действующий президент Петр Порошенко назвал закон «историческим», избранный президент Владимир Зеленский счел документ «заложником политической риторики» и пообещал тщательно проанализировать его после вступления в должность.