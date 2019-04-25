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Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
PPL $35 (+13,6%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
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Политика ,  
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МИД счел закон об украинском языке противоречащим Конституции Украины

Многие положения «скандального» закона об исключительности украинского языка противоречат международно-правовым нормам и Конституции Украины. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова, трансляцию вел телеканал «Россия 24».

По ее словам, речь идет о «принудительной и фактически тотальной» украинизации страны, а некоторые пункты закона предусматривают «прямой запрет» на использование русского языка в различных сферах общественной жизни.​ Захарова подчеркнула, что сам факт наличия к закону 2 тыс. поправок свидетельствует о противоречивости документа и о том, что его неоднозначно воспринимает украинское общество.

Политика
Рада приняла закон об исключительности украинского языка

Верховная рада приняла закон 25 апреля, за него проголосовали 278 из 450 депутатов. Документ среди прочего определяет лиц, которые обязаны владеть украинским языком и использовать его при исполнении служебных обязанностей. Это руководство страны, парламентарии, судьи и прокуроры, сотрудники Нацбанка Украины, офицеры-контрактники, а также педагоги и медики государственных учреждений. Закон также предусматривает, что все граждане Украины должны знать национальный язык.

Действующий президент Петр Порошенко назвал закон «историческим», избранный президент Владимир Зеленский счел документ «заложником политической риторики» и пообещал тщательно проанализировать его после вступления в должность.

Теги: МИД, Закон, Украина
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