Русский язык на Украине больше не защищен Европейской хартией языков. Рада поддержала эту инициативу 264 голосами депутатов. Москва неоднократно заявляла о дискриминации в отношении русского языка на Украине

Верховная рада проголосовала за лишение русского языка защиты на Украине, согласно положениям Европейской хартии, как языка представителей национальных меньшинств, сообщает «Интерфакс-Украина».

За инициативу проголосовали 182 депутата из «Слуги народа», 19 — из «Европейской солидарности», 15 — из «Доверия», по 13 — из «Батьковщины» и «Голоса». Также инициативу поддержали депутаты из фракций «За будущее» (7), «Открытие Украины» (3) и «Платформа за жизнь и мир» (2).

Аналогичное решение принято в отношении молдавского языка из-за его переименования в румынский.

«Русский язык на Украине больше не защищен Европейской хартией языков. Только что Верховная рада 264 голосами приняла целый законопроект, который одобрил правильный перевод устава и снял с закона о ратификации русский и молдавский языки», — написал нардеп Владимир Вятрович в своем Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Действие хартии вместе с тем распространили на урумский, румейский, румынский, чешский, крымчакский, караимский языки и идиш. Кроме них в документе числятся белорусский, болгарский, гагаузский, иврит, крымскотатарский, словацкий и венгерский языки.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, исключение русского языка не нарушает обязательства Украины по хартии и соответствует положениям преамбулы, согласно которым «охрана и развитие региональных или миноритарных языков не должны препятствовать официальным языкам». В документе подчеркивается, что русский язык на сегодняшний день остается в стране «наиболее употребительным языком национальных меньшинств» и нет оснований считать его находящимся под угрозой.

Европейская хартия региональных языков или языков меньшинств разработана Советом Европы для защиты и поддержки языков национальных меньшинств Европы, утверждена в 1992 году в Страсбурге.

В августе украинский уполномоченный по защите государственного языка Елена Ивановская предложила исключить русский язык из списка языков хартии, которые требуют поддержки и особой защиты Киева. Представитель МИД России Мария Захарова в ответ раскритиковала эту инициативу.

Русский язык не имеет статуса государственного языка Украины, но долгое время являлся региональным языком в южных и восточных регионах страны. В ст. 10 Конституции Украины указано, что русскому и другим языкам национальных меньшинств гарантируется свободное развитие, использование и защита. Однако вместе с этим на Украине в 2019 году вступил в силу закон, закрепивший за украинским исключительные права по сравнению с другими языками, которые используются в стране.

Российские власти неоднократно заявляли о дискриминации в отношении русского языка на Украине. Закон об исключительных правах украинского языка МИД называл «принудительной украинизацией».

В ноябре 2025-го пункт о признании русского языка официальным государственным языком на Украине вошел в первоначальный вариант мирного плана США по урегулированию конфликта. Позже документ был сокращен, неизвестно, осталось ли это требование в обновленной инициативе.