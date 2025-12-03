 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Верховная рада лишила русский язык защиты на Украине

Сюжет
Военная операция на Украине
Русский язык на Украине больше не защищен Европейской хартией языков. Рада поддержала эту инициативу 264 голосами депутатов. Москва неоднократно заявляла о дискриминации в отношении русского языка на Украине
Фото: Sergey Starostenko / Global Look Press
Фото: Sergey Starostenko / Global Look Press

Верховная рада проголосовала за лишение русского языка защиты на Украине, согласно положениям Европейской хартии, как языка представителей национальных меньшинств, сообщает «Интерфакс-Украина».

За инициативу проголосовали 182 депутата из «Слуги народа», 19 — из «Европейской солидарности», 15 — из «Доверия», по 13 — из «Батьковщины» и «Голоса». Также инициативу поддержали депутаты из фракций «За будущее» (7), «Открытие Украины» (3) и «Платформа за жизнь и мир» (2).

Аналогичное решение принято в отношении молдавского языка из-за его переименования в румынский.

«Русский язык на Украине больше не защищен Европейской хартией языков. Только что Верховная рада 264 голосами приняла целый законопроект, который одобрил правильный перевод устава и снял с закона о ратификации русский и молдавский языки», — написал нардеп Владимир Вятрович в своем Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Действие хартии вместе с тем распространили на урумский, румейский, румынский, чешский, крымчакский, караимский языки и идиш. Кроме них в документе числятся белорусский, болгарский, гагаузский, иврит, крымскотатарский, словацкий и венгерский языки.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, исключение русского языка не нарушает обязательства Украины по хартии и соответствует положениям преамбулы, согласно которым «охрана и развитие региональных или миноритарных языков не должны препятствовать официальным языкам». В документе подчеркивается, что русский язык на сегодняшний день остается в стране «наиболее употребительным языком национальных меньшинств» и нет оснований считать его находящимся под угрозой.

Европейская хартия региональных языков или языков меньшинств разработана Советом Европы для защиты и поддержки языков национальных меньшинств Европы, утверждена в 1992 году в Страсбурге.

На Украине футболистку наказали желтой карточкой за русский язык
Спорт

В августе украинский уполномоченный по защите государственного языка Елена Ивановская предложила исключить русский язык из списка языков хартии, которые требуют поддержки и особой защиты Киева. Представитель МИД России Мария Захарова в ответ раскритиковала эту инициативу.

Русский язык не имеет статуса государственного языка Украины, но долгое время являлся региональным языком в южных и восточных регионах страны. В ст. 10 Конституции Украины указано, что русскому и другим языкам национальных меньшинств гарантируется свободное развитие, использование и защита. Однако вместе с этим на Украине в 2019 году вступил в силу закон, закрепивший за украинским исключительные права по сравнению с другими языками, которые используются в стране.

Российские власти неоднократно заявляли о дискриминации в отношении русского языка на Украине. Закон об исключительных правах украинского языка МИД называл «принудительной украинизацией».

В ноябре 2025-го пункт о признании русского языка официальным государственным языком на Украине вошел в первоначальный вариант мирного плана США по урегулированию конфликта. Позже документ был сокращен, неизвестно, осталось ли это требование в обновленной инициативе.

Валерия Доброва
русский язык Украина Верховная рада Украины
