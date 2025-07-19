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Политика ,  
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Украинский омбудсмен предложила отменить особый статус русского языка

Языковой омбудсмен Украины Ивановская заявила, что нужно устранить неравенство в законодательстве и отменить особый статус русского языка в Конституции страны. Москва неоднократно указывала на дискриминацию русского на Украине
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Уполномоченный по защите государственного языка Украины Елена Ивановская предложила отменить особый статус русского языка, закрепленный в Конституции страны. Об этом она заявила в первом после своего назначения интервью агентству «Укринформ».

По словам Ивановской, для нее, как для омбудсмена, важно, чтобы на Украине проявлялось уважение ко всем языкам национальных меньшинств. Однако в нынешних условиях следует четко и последовательно формировать «единое украиноязычное пространство».

«Необходимо устранить символическое неравенство в законодательстве — в частности, отменить особый статус русского языка, который является не только средством коммуникации, но и инструментом дестабилизации. Конституционная модель языковой политики должна быть согласована с реальностью», — сказала омбудсмен.

Русский язык не имеет статуса государственного языка Украины, но долгое время являлся региональным языком в южных и восточных регионах страны. В ст. 10 Конституции Украины указано, что русскому и другим языкам национальных меньшинств гарантируется свободное развитие, использование и защита.

Однако вместе с этим на Украине в 2019 году вступил в силу закон, закрепивший за украинским исключительные права по сравнению с другими языками, которые используются в стране. Согласно требованиям закона украинским языком должны владеть и использовать его при исполнении своих обязанностей все госчиновники, служащие, представители сфер торговли, обслуживания, образования, медицины, культуры и др. Кроме того, украинский язык закреплен как основной для киноиндустрии, книгопечатания и издательской деятельности и обязателен и для всех СМИ.

После 2015 года на Украине регулярно переименовывают населенные пункты, названия которых так или иначе связаны с Россией и СССР, и демонтируют советские памятники. Более активно эту работу стали вести после начала военной операции в 2022 году. В апреле 2023 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, которым запретил предоставлять географическим объектам названия, связанные с Россией.

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Фото:Keystone Press Agency / Global Look Press

Российские власти неоднократно заявляли о дискриминации в отношении русского языка на Украине. Закон об исключительных правах украинского языка МИД называл «принудительной украинизацией», а некоторые пункты документа — «прямым запретом» на использование русского языка в различных сферах. Президент России Владимир Путин отмечал, что украинский язык — «очень родственный язык» русскому, но русскоговорящих «просто выдавливают» с их исторических территорий.

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Милена Костерева Милена Костерева
Украина Россия русский язык омбудсмен
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