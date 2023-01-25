Курский губернатор назвал невысоким риск вторжения со стороны Украины

Роман Старовойт (Фото: gubernator_46 / Telegram)

Риск вооруженного вторжения на территорию Курской области со стороны Украины сейчас невысок, но в регионе продолжается строительство фортификационных сооружений на границе, заявил губернатор области Роман Старовойт. В своем телеграм-канале он поделился кадрами возведения линий обороны.

«Часть тетраэдров, используемых при возведении линии обороны, производятся в Курской области», — добавил он.

В конце октября Старовойт сообщал об окончании работ по укомплектованию и строительству двух усиленных линий обороны в Курской области. Он подчеркнул, что регион готов «отразить любые посягательства» на территорию.

С начала военной операции на Украине власти Курской области регулярно сообщают об обстрелах. В области с апреля действует желтый уровень террористической опасности, который постоянно продлевают (последний раз — до 4 февраля). 19 октября в Курской области и еще семи приграничных регионах ввели средний уровень реагирования.

24 января Старовойт сообщил, что ВСУ «сбросили взрывное устройство с дрона» в селе Горналь Суджанского района. Пострадали два человека.