Курский губернатор сообщил о подготовке дружины на площадках ЧВК Вагнера

В курские народные дружины с начала спецоперации вступили уже более 2 тыс. человек, они тренируются под руководством военнослужащих Росгвардии, МВД и Минобороны на площадках «ЧВК Вагнера», сообщил глава региона

Губернатор приграничной с Украиной Курской области Роман Старовойт в интервью телеканалу Cовфеда рассказал, что с начала специальной военной операции в народные дружины вступили более 2 тыс. человек, они проходят подготовку на площадках «ЧВК Вагнера». Всего власти предполагают вступление в них порядка 6 тыс. человек.

По словам губернатора, с инициативой создания дружин выступили жители приграничных районов: «Это бывшие военнослужащие, те, кто прошел горячие точки и имеют боевой опыт, но не смогли убыть в войска в виде добровольцев или по частичной мобилизации». Он уточнил, что задачей доружинников является патрулировании улиц и территорий важных объектов.

Старовойт отметил, что на фоне роста уровня угрозы в регионе, власти приняли решение расширить полномочия добровольных дружин. Их, например, будут привлекать к тушению пожаров и ликвидации последствий природных катаклизмов. «Ну и, конечно, эта дружина могла бы быть костяком сил территориальной обороны в случае (если это, не дай бог, произойдет) введения военного положения. Их инструктаж проходит под руководством военнослужащих Росгвардии, МВД, министерства обороны. Также мы договорились, что на площадке «ЧВК Вагнера» проходят подготовку ребята, а всего их, мы предполагаем, будет порядка 6 тыс. человек», — сказал губернатор.

Он уточнил, что дружинники будут получать денежную поддержку в размере от 15 тыс. руб. в зависимости от выполняемых задач. Часть из них будет проживать дома, а часть — в специально отведенных для подготовки и работы местах. Дружина будет экипирована и обеспечена необходимыми инженерными средствами, а также ружьями для борьбы с дронами.

Ранее о том, что в Курской и Белгородской областях будут созданы специальные «центры подготовки ополченцев» сообщал основатель «ЧВК Вагнера», бизнесмен Евгений Пригожин. «Местный житель, как никто другой, знает свои территории, способен бороться с ДРГ и принять на себя первый удар в случае необходимости», — говорил он.

Пригожин уточнял, что первая линия ополчения должна будет целиком сформирована из местных жителей, а материально обеспечивать ополченцев следует обязать региональный бизнес. Он предложил местным предпринимателям отправить на подготовку 25% сотрудников мужского пола, тогда как 75% должны будут продолжить работу. «И так по кругу — одна неделя в окопах, три дома и на производстве. В этом случае, когда враг придет на русскую землю, все 100% встанут на защиту своей страны», — утверждал бизнесмен.

Пригожин считает, что на 1 км линии соприкосновения достаточно десяти человек, на 100 км — 1 тыс. человек. На отдалении от первой линии ополчения он предложил разместить воинские части с мобилизованными и «другие объекты с силовиками».

Российское законодательство запрещает наемничество. За участие в вооруженных конфликтах на территории другой страны УК предусматривает до семи лет лишения свободы (ст. 359), за вербовку, обучение, финансирование наемника, «а равно его использование в вооруженном конфликте или военных действиях» — от четырех до восьми лет, а за те же деяния, совершенные с использованием служебного положения или в отношении несовершеннолетнего, — от семи до 15 лет.



При этом наемником признается лицо, действующее в целях получения материального вознаграждения и не являющееся гражданином государства, участвующего в вооруженном конфликте или военных действиях, не проживающее постоянно на его территории, а также не являющееся лицом, направленным для исполнения официальных обязанностей. В Кремле ранее заявляли, что считают Пригожина «болеющим душой за то, что происходит», а также «вносящим большой посильный вклад».

После начала спецоперации на Украине власти приграничных регионов России, в том числе Курской области, регулярно сообщают об обстрелах населенных пунктов.



В восьми граничащих с Украиной регионах, включая Курскую область, с 19 октября ввели средний режим реагирования. Он предусматривает усиление охраны общественного порядка, а также военных и государственных объектов, особый режим их работы, досмотр транспорта и ограничение его движения.

В конце октября Старовойт сообщал о завершении работ по укомплектованию и строительству двух усиленных линий обороны Курской области. Он подчеркивал, что регион готов «отразить любые посягательства на нашу территорию».