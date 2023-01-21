Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 21 января
EUR ЦБ: 74,34 (-0,06) Инвестиции, 00:00
Курс доллара на 21 января
USD ЦБ: 68,67 (-0,18) Инвестиции, 00:00
Медведев назвал бои на Украине «новой Отечественной войной» Политика, 12:55
Роскомнадзор запретил банкам интеграцию с Telegram Финансы, 12:42
Курский губернатор заявил о сброшенных ВСУ на мелькомбинат гранатах Политика, 12:37
Рублев отказался заранее думать о возможном полуфинале Australian Open Спорт, 12:35
Менеджмент «Норникеля» предложил направить на дивиденды $1,5 млрд Бизнес, 12:16
Гарвардский профессор сравнил Россию с «гигантским Ираном» из-за санкций Экономика, 12:15
Российская фигуристка продолжит выступать за сборную Венгрии Спорт, 12:15
Как оставаться востребованным специалистом?
Осваивайте один полезный навык каждую неделю с Программой развития РБК Pro
Узнать подробнее
Киев предложил лишать наград артистов-«предателей» Политика, 12:00
В феврале мимо Земли пролетит комета, которую видели неандертальцы Социальная экономика, 12:00
В Минобороны Бразилии не увидели признаков причастности войск беспорядкам Политика, 11:55
Минфин США допустил глобальный финансовый кризис при дефолте в стране Экономика, 11:51
«Локомотив» приостановил контракт с легионером Спорт, 11:32
Турция отменила визит министра обороны Швеции в страну Политика, 11:16
«Зенит» пообещал «коврижки» за Fan ID Спорт, 11:12
Военная операция на Украине ,  
0 

Курский губернатор заявил о сброшенных ВСУ на мелькомбинат гранатах

Губернатор Курской области Старовойт: ВСУ сбросили две гранаты на мелькомбинат
Фото: Google Maps
Фото: Google Maps

Вооруженные силы Украины сбросили две гранаты на комбинат по изготовлению муки и переработке зерна в поселке Теткино Курской области. Об этом заявил губернатор региона Роман Старовойт в своем телеграм-канале. Поселок расположен у российско-украинской границы.

Он отметил, что пострадавших и существенных повреждений нет.

8 января поселок обстреливали — тогда было нарушено электроснабжение. По словам Старовойта, пострадавших не было.

С начала военной операции граничащая с Украиной Курская область наряду с Белгородской регулярно подвергается обстрелам. С весны в регионе действует желтый уровень террористической опасности, который постоянно продлевают.

В середине октября президент Владимир Путин ввел в Курской области и еще семи регионах страны средний уровень реагирования. Он предполагает усиление охраны общественного порядка и военных объектов, отселение жителей в безопасные районы, особый режим въезда и выезда. Старовойт заверял, что прошел вместе с группой сотрудников администрации Курской области подготовку на базе ЧВК «Вагнер», поэтому в случае необходимости они смогут поддержать армию.

Теги
Курская область ВСУ граната Роман Старовойт
Материалы по теме
Старовойт сообщил об обесточивании части поселка Теткино из-за обстрела
Политика
В курской облдуме вынесли предупреждение депутату за видео из Мексики
Политика
В Курской области продлили действие «желтого» уровня опасности
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter