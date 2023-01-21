Курский губернатор заявил о сброшенных ВСУ на мелькомбинат гранатах

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Вооруженные силы Украины сбросили две гранаты на комбинат по изготовлению муки и переработке зерна в поселке Теткино Курской области. Об этом заявил губернатор региона Роман Старовойт в своем телеграм-канале. Поселок расположен у российско-украинской границы.

Он отметил, что пострадавших и существенных повреждений нет.

8 января поселок обстреливали — тогда было нарушено электроснабжение. По словам Старовойта, пострадавших не было.

С начала военной операции граничащая с Украиной Курская область наряду с Белгородской регулярно подвергается обстрелам. С весны в регионе действует желтый уровень террористической опасности, который постоянно продлевают.

В середине октября президент Владимир Путин ввел в Курской области и еще семи регионах страны средний уровень реагирования. Он предполагает усиление охраны общественного порядка и военных объектов, отселение жителей в безопасные районы, особый режим въезда и выезда. Старовойт заверял, что прошел вместе с группой сотрудников администрации Курской области подготовку на базе ЧВК «Вагнер», поэтому в случае необходимости они смогут поддержать армию.