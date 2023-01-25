Старовойт: Теткино и Попово-Лежачи в Курской области остались без света после обстрела

Село и поселок в Курской области остались без света после обстрела

Фото: gubernator_46 / Telegram

Хутор Отруба Глушковского района Курской области попал под обстрел, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в телеграм-канале. Никто не пострадал, но были повреждены линии электропередачи.

«Без энергоснабжения остались поселок Теткино и село Попово-Лежачи. Ремонтные бригады на месте, частично подача электроэнергии уже восстановлена. В ближайшее время последствия обстрела будут устранены полностью», — написал он.

Хутор Отруба находится недалеко от границы с Сумской областью Украины.

После обстрела 23 января Теткино и Попово-Лежачи, а также село Волфино и поселок Краснооктябрьский тоже остались без электричества.

С начала военной операции на Украине власти Курской области регулярно сообщают об обстрелах. В области с апреля действует желтый уровень террористической опасности, который в последний раз продлили до 4 февраля. 19 октября в регионе ввели средний уровень реагирования.