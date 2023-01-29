В Курской области поселок попал под минометный обстрел ВСУ
Вооруженные силы Украины снова обстреляли поселок Краснооктябрьский в Глушковском районе Курской области, заявил в телеграм-канале губернатор Роман Старовойт.
«Зафиксировано 12 прилетов. Пострадавших нет. Повреждены линии энергоснабжения, из-за чего без электричества остались поселок Краснооктябрьский и соседнее село Волфино», — написал он.
Старовойт заверил, что ремонтные бригады уже прибыли на место обстрела, в скором времени подачу света местным жителям восстановят.
23 января украинские военные обстреляли село Волфино Глушковского района, были повреждены линии электропередач, без света остался поселок Краснооктябрьский, а также Теткино, села Волфино и Попово-Лежачи. На следующий день губернатор Курской области сообщил, что ВСУ «сбросили взрывное устройство с дрона» в селе Горналь Суджанского района. Пострадали два человека, добавил Старовойт.
В области действует желтый уровень террористической опасности, который постоянно продлевают (последний раз — до 4 февраля). 19 октября в регионе ввели средний уровень реагирования.