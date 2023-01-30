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Глава Забайкалья пообещал по ₽3 млн за захват немецких танков на Украине

Губернатор Забайкалья Осипов пообещал выплаты за захват танков Leoaprd и Abrams на Украине
Власти Забайкалья оценили премию за уничтожение немецких танков выше, чем американских, и призвали военных «сдерживать отвагу и удаль». Бюджет региона на 2023 год составлен с дефицитом 7,3 млрд руб.
Танки Leopard
Танки Leopard (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Военным Забайкальского края, захватившим на Украине немецкие танки Leopard или американские Abrams, будет положена премия. Соответствующее постановление правительства подписал глава региона Александр Осипов. Об этом пишет официальная газета правительства региона «Забайкальский рабочий», в которой опубликован документ.

Согласно постановлению, забайкальцы получат по 3 млн руб. за захват и по 1 млн руб. за уничтожение немецкого танка Leopard любой модификации. Американские танки Abrams оцениваются дешевле — 1,5 млн и 500 тыс. руб. соответственно. Аналогичная премия полагается также в случае захвата или уничтожения танка любой другой страны НАТО. Выплаты получат и те военные (всего до пяти человек), кто участвовал в уничтожении или захвате танка: им предусмотрено по 100–500 тыс. руб.

«Рекомендовать лицам, принимающим участие в проведении специальной военной операции, при осуществлении захвата (уничтожении) танков <...> сдерживать отвагу и удаль до разумных пределов», — говорится в документе. Там также поясняется, что военные должны при этом выполнить боевые задачи, беречь свои жизнь и здоровье.

В рамках того же постановления забайкальскому Минтруду поручили разработать и внести на рассмотрение властей региона соответствующий проект постановления правительства.

«Это решение никоим образом не отразится на состоянии краевого бюджета, его обязательствах и планах», — сообщили РБК в пресс-службе губернатора Забайкальского края.

При этом на 2023 год в регионе принят бюджет с дефицитом 7,3 млрд руб.; в прошлом году дефицит равнялся 2,7 млрд руб. «Доходы краевой казны в следующем году составят 104,1 млрд руб., расходы — 111,4 млрд руб.», — пояснила пресс-служба законодательного собрания края. Получить средства власти региона запланировали в основном за счет коммерческих и бюджетных кредитов.

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Поставки танков украинской армии власти США, Германии, Великобритании и других стран НАТО анонсировали в январе. В Минобороны Украины планируют начать применять западные танки уже весной, будет сформировано не менее двух танковых батальонов.

Власти и дипломаты России эту инициативу критикуют. Кремль считает, что поставленные танки «горят и будут гореть», а саму Украину ждут последствия «со знаком минус». МИД считает, что получение ВСУ западных танков означает эскалацию конфликта.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов, Любовь Порываева Любовь Порываева
Забайкальский край Александр Осипов танк Leopard Abrams выплаты Германия США НАТО Военная операция на Украине
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